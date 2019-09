Barça : De Jong dresse un premier bilan et reconnaît ne pas être à son meilleur niveau

Recrue phare du Barça aux côtés d'Antoine Griezmann, Frenkie De Jong a reconnu qu'il était dans une phase d'adaptation avec son nouveau club.

Si Antoine Griezmann tient déjà un match référence avec le Barça, ce n'est pas encore le cas de Frenkie De Jong.

Le prodige néerlandais a effectué des débuts assez contrastés dans son nouveau club après son transfert très médiatisé en provenance de l' Amsterdam. Un transfert bouclé dès l'hiver dernier. Parfois utilisé en récupérateur pur ou un peu plus haut sur le terrain, en relayeur gauche, l'ancienne pépite de l'Ajax reconnaît devoir prendre ses marques dans les circuits très rodés du Barça.

"Les gens paniquent mais pas moi"

"Les choses se sont bien passées lors de la préparation, mais je dois avouer que je n'ai pas joué mes meilleurs matchs en ce début de saison", a-t-il expliqué dans des propos accordés à De Telegraaf.

"Les gens paniquent, mais pas moi. Je sais que je peux contribuer beaucoup plus avec le ballon pendant le match. Je peux être beaucoup plus dominant, alors je ne m'inquiète pas trop pour ça", a continué le Néerlandais, actuellement présent avec sa sélection des pour un choc en vue contre l' ce vendredi (20h45).

Pour rappel, Frenkie De Jong a été l'un des joueurs les plus en vue lors de l'épopée fantastique de l'Ajax Amsterdam jusqu'en demi-finales de la , la saison passée. Sa qualité technique, sa créativité, son activité, la précision de ses passes et son intelligence de jeu le placent, à 22 ans, comme l'un des plus grands espoirs mondiaux à son poste.