Ballon d’Or africain : La CAF dévoile un trio finaliste très polémique

C’est fait. Les trois finalistes pour le titre du joueur africain de l’année viennent d’être connus du grand public.

Les prétendants successeurs de Sadio Mané au Ballon d’Or africain sont désormais connus. De trente (30) noms retenus il y a quelques semaines, la Confédération africaine de football (CAF) vient de dévoiler les trois finalistes, qui ont fait une saison aboutie que les autres.

Une liste finale critique

A cinq jours de la grande cérémonie, la Confédération africaine de football (CAF) sort les noms susceptibles de remporter les divers titres individuels de la saison. Trente au départ avec des statistiques impressionnantes la saison écoulée, seulement trois ont pu retenir l’attention du jury de l’instance faîtière du cuir rond africain.

Sans surprise, on peut y voir l’attaquant nigérian, Victor Osimhen, qui a réalisé une saison stratosphérique en terminant champion d’Italie avec Naples la saison dernière. Champion de France avec le Paris Saint-Germain, et demi-finaliste de la dernière Coupe du monde jouée au Qatar avec le Maroc, Achraf Hakimi gagne sa place dans les trois finalistes retenus par la CAF.

Enfin, le troisième nom retenu par la CAF est celui de l’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah. Considéré comme l’un des favoris pour cette distinction, Riyad Mahrez, qui a quitté l’Europe à l’été 2023, n’a malheureusement pas sa place sur le podium. Vainqueur du triplé (Ligue des champions, Premier League et FA Cup) avec Manchester United, Mahrez peut oublier sa prétention pour une deuxième distinction en la matière après celle de 2016.

Du côté des gardiens de but, on y voit Yassine Bounou, demi-finaliste du Mondial 2022 avec le Maroc, André Onana, finaliste étincelant de Ligue des champions avec l’Inter Milan, et l’Egyptien Mohamed El Shenawy.

Chez les meilleurs jeunes joueurs de l’année, deux Sénégalais sont en course avec un jeune Marocain. Il s’agit en effet de Lamine Camara, qui a brillé lors des récentes apparitions des jeunes Lions de la Téranga, Amara Diouf et le Marocain Abdessamad Ezzalzouli.