CAF Awards 2023 : Les 30 nommés pour le titre de joueur africain de l’année

La Confédération africaine de football (CAF) vient de dévoiler la liste des 30 nominés pour le prix du joueur de l’année.

Quelques jours après la cérémonie du Ballon d’Or remporté par Lionel Messi, la Confédération africaine de football dirigée par Patrice Motsepe va aussi dévoiler le nom du joueur africain, qui a connu une plus belle saison que les autres.

Le Maroc fortement représenté, la Ligue 1 moins représentée

A travers la cérémonie CAF Awards, la CAF va récompenser les meilleurs acteurs du football africain. Le successeur de Sadio Mané sera bientôt connu. Ce mercredi 1er novembre 2023, l’instance faîtière du cuir rond africain vient de dévoiler la liste des nominés pour le prix du joueur de l’année. Sans surprise, le Maroc, auteur d’une Coupe du monde 2022 très satisfaisante avec une quatrième place, a plusieurs représentants dans cette liste.

Caf Online/Getty

Parmi les 30 nominés pour le prix du joueur de l’année, le Maroc seul compte sept représentants. On peut citer entre autres Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Yahya Jabrane, Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri. En dehors d’Ounahi (OM) et Hakimi (PSG), seul Chancel Mbemba (RDC/OM) complète la liste comme étant joueur évoluant en Ligue 1.

L'article continue ci-dessous

Pour cette cérémonie qui aura lieu le 11 novembre prochain à Marrakech au Maroc, la CAF a aussi rendu publique la liste du meilleur jeune, meilleur entraîneur, meilleur club et meilleure sélection nationale. Pour la catégorie du meilleur jeune, la nouvelle recrue des Gones, Ernest Nuamah, sera en concurrence avec les Sénégalais du FC Metz, Lamine Camara et Pape Amadou Diallo.

Liste complète des nommés :

Joueur de l’Année

-Riyad Mahrez (Algérie/Al Ahly)

-Ramy Bensebaini (Algérie/Borussia Dortmund)

-Edmond Tapsoba (Burkina Faso/Bayer Leverkusen)

-André-Franck Zambo Anguissa (Cameroun/Napoli)

-Vincent Aboubakar (Cameroun/Besiktas)

-Ibrahim Sangaré (Côte d’Ivoire/Nottingham Forest)

-Seko Fofana (Côte d’Ivoire/Al Nassr)

-Chancel Mbemba (RD Congo/Marseille)

-Fiston Mayele (RD Congo/Pyramids FC)

-Mahmoud Abdel Moneim (Egypte/Al-Ahly)

-Mohamed Abdelmonem (Egypte/Al-Ahly)

-Mohamed El Shenawy (Egypte/Al-Ahly)

-Mohamed Salah (Égypte/Liverpool)

-Mohammed Kudus (Ghana/West Ham)

-Thomas Partey (Ghana/Arsenal)

-Serhou Guirassy (Guinée/Stuttgart)

-Yves Bissouma (Mali/Tottenham)

-Achraf Hakimi (Maroc/Paris Saint-Germain)

-Azzedine Ounahi (Maroc/OM)

-Hakim Ziyech (Maroc/Galatasaray)

-Sofyan Amrabat (Maroc/Manchester United)

-Yahya Jabrane (Maroc/Wydad)

-Yassine Bounou (Maroc/Al Hilal)

-Youssef En-Nesyri (Maroc/Séville)

-Peter Shalulile (Namibie/Mamelodi Sundowns)

-Victor Osimhen (Nigéria/Napoli)

-Pape Matar Sarr (Sénégal/Tottenham)

-Sadio Mané (Sénégal/Al Nassr)

-Percy Tau (Afrique du Sud/Al-Ahly)

-Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunisie/Ferencvaros)

Joueur Interclubs de l’Année

-Aymen Mahious (Algérie)

-Oussama Benbot (Algérie)

-Zinedine Belaid (Algérie)

-Fiston Mayele (RD Congo)

-Makabi Lilepo (RD Congo)

-Hussein El Shahat (Egypte)

-Mahmoud Abdel Moneim (Egypte)

-Mohamed Abdelmonem (Egypte)

-Mohamed El Shenawy (Egypte)

-Mostafa Fathi (Egypte)

-Djigui Diarra (Mali)

-Yahia Attiyat-Allah (Maroc)

-Yahya Jabrane (Maroc)

-Youssef El Motie (Maroc)

-Peter Shalulile (Namibie)

-Percy Tau (Afrique du Sud)

-Ranga Chivaviro (Afrique du Sud)

-Ronwen Williams (Afrique du Sud)

-Ali Maaloul (Tunisie)

-Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunisie)

Jeune Joueur de l’Année

-Dango Ouattara (Burkina Faso / Bournemouth)

-Souleymane Alio (Burkina Faso / New Stars FC)

-Ernest Nuamah (Ghana / Olympique Lyonnais)

-Abdessamad Ezzalzouli (Maroc / Real Betis Balompié)

-Bilal El Khanouss (Maroc / Genk)

-Emmanuel Gift Orban (Nigéria / Genk)

-Lamine Camara (Sénégal / FC Metz)

-Pape Amadou Diallo (Sénégal / FC Metz)

-Pape Diop (Sénégal / Zulte Waregem)

-Amara Diouf (Sénégal / Génération Foot)

Gardien de l’Année

-Mohammed El Shenawy (Egypte)

-Yassine Bounou (Maroc)

-André Onana (Cameroun)

-Ronwen Williams (Afrique du Sud)

-Edouard Mendy (Sénegal)

-Oussama Benbot (Algérie)

-Youssef El Motie (Maroc)

-Djigui Diarra (Mali)

-Pape Mamadou Sy (Sénégal)

-Landing Badji (Sénégal)

Entraîneur de l’Année

-Abdelhak Benchikha (USM Alger)

-Marcel Koller (Al Ahly)

-Juan Micha Obiang (Guinée Equatoriale)

-Baciro Candé (Guinée Bissau)

-Amir Abdou (Mauritanie)

-Tom Saintfiet (Gambie)

-Walid Regragui (Maroc)

-Chiquinho Conde (Mozambique)

-Aliou Cissé (Sénégal)

-Pape Thiaw (Sénégal CHAN)

Équipe Nationale de l’Année

-Mozambique

-Namibie

-Tanzanie

-Maroc

-Sénégal

-Mauritanie

-Guinée-Bissau

-Guinée Equatoriale

-Gambie

-Cap Vert

Club de l’Année

-CR Belouizdad (Algérie)

-USM Alger (Algérie)

-ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)

-Al Ahly (Egypte)

-Raja Cassablanca (Maroc)

-Wydad AC (Maroc)

-Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

-Marumo Gallants (Afrique du Sud)

-Espérance Tunis (Tunisie)

-Young Africans (Tanzanie)