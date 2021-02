Atlético - Thomas Lemar ne boude pas son plaisir

Le champion du monde 2018 retrouve des sensations avec les Colchoneros, bien placés en tête de la Liga avec 10 points d'avance sur la concurrence.

Thomas Lemar vit sa troisième saison dans la capitale espagnole et il voit enfin le bout du tunnel. Annoncé sur le départ l'hiver et l'été dernier, l'international français est finalement resté chez les Colchoneros et a passé un cap cette saison. Titulaire à douze reprises cette saison en Liga, Thomas Lemar reprend des couleurs. Si ses statistiques ne sont pas ronflantes, il a progressé sur le plan défensif et s'est enfin adapté aux exigences imposées par Diego Simeone.

Ce week-end, l'Atlético de Madrid s'est imposé à Cadix (4-2), lors de la 21e journée de Liga et a accentué la pression sur ses poursuivants. Le milieu de terrain français s'est félicité de ce bon résultat face à une équipe difficile à jouer, mais ne veut surtout pas crier victoire trop vite dans la course au titre.

"Nous verrons où cela nous mène à la fin de la saison"

"C'était un match très compliqué parce que Cadix est une équipe très joueuse, très forte, avec de bons attaquants. Nous sommes heureux parce que nous avons pris les trois points et nous devons continuer comme ça. Nous avons un super groupe, nous devons nous pousser entre nous comme le dit l'entraîneur, et je suis sûr que ce sera à notre avantage. Nous avançons match après match. Nous allons essayer de faire de notre mieux à chaque rencontre et nous verrons où cela nous mène à la fin de la saison", a ainsi confié l'ancien de l'AS Monaco, alors que son équipe compte dix points d'avance avec un match en mois que le Real et le Barça.

Dans une interview accordée à France Footbal la semaine passée, Thomas Lemar était revenu sur ses progrès. "J'ai mis beaucoup de temps à m'adapter au système et au style de jeu de l'Atlético. Maintenant que j'arrive à mieux comprendre et à mieux appréhender tout ça, ça va beaucoup mieux. Je sens que j'ai en moi cet ADN. J'ai en moi ce fait de devoir toujours être sur tous les ballons, d'être conquérant, d'avoir toujours envie de gagner, d'être tout le temps au pressing, d'être tout le temps dans les duels, de jouer vers l'avant. C'est ça l'Atlético Madrid. Et maintenant que j'ai compris et assimilé tout ça, je donne le maximum et ça ressort plutôt bien sur le terrain ces derniers mois. Je suis vraiment content", avait ainsi analysé l'international français, pour qui l'Euro 2021 avec les Bleus est un objectif assumé.