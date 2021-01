Atlético Madrid, Diego Simeone demande la patience pour Dembélé

Dans le groupe de l'Atlético Madrid pour la deuxième fois depuis son arrivée, Moussa Dembélé n’est pas rentré en jeu contre Valence.

Leader de la avec deux match en retard et sept points d’avance sur le voisin du Real, l’ peut avoir le sourire. Tout va bien chez les Colchoneros, impressionnants depuis le début de la saison et n’ayant perdu qu’une seule rencontre. Dimanche soir contre Valence, les hommes de Diego Simeone ont livré encore une prestation convaincante derrière le duo Luis Suarez et Joao Felix. Buteur pour la 12eme fois de la saison en , l’attaquant uruguayen revit dans la capitale espagnole et met la pression sur Moussa Dembélé.

Débarqué ces dernières semaines à l’Atlético Madrid, l’attaquant français espère retrouver du temps de jeu après six mois compliqués à l’OL. Mais il aura fort à faire au Wanda Metropolitano. De nouveau dans le groupe madrilène pour affronter Valence, l’ancien international espoir est finalement encore resté sur le banc malgré la domination des Colchoneros. Présent en conférence de presse, Diego Simeone s’est justifié, mettant en avant la bonne forme de son duo offensif titulaire.

"Je n'ai pas jugé le moment pour le faire entrer. Il s'entraîne de la meilleure façon, il est arrivé très récemment. Suarez a joué un grand match. Il a été remplacé lors de nombreux matches, nous avons toujours cherché à comprendre le moment pendant lequel l'équipe avait besoin de Suarez ou à chercher une solution tactique."

Blessé au bras au mois de décembre alors qu'il était encore un joueur de l'OL, Moussa Dembélé s’entraîne normalement avec les Colchoneros et a déjà tapé dans l’œil de son entraîneur. Depuis son arrivée, Simeone ne cesse de répéter qu’il faut être patient avec la nouvelle recrue qui doit s’habituer à son nouvel environnement.

"Dembélé vient d’arriver il y a quelques jours et il essaie de s’intégrer au groupe. Heureusement, il a des coéquipiers comme Kondogbia, Carrasco ou Lemar qui sont proches de lui et qui font des traductions afin de rendre la communication plus rapide. Nous aurons le temps de lui faire savoir ce que nous attendons de lui exactement, en attendant nous le laissons s’installer de la meilleure façon possible avec ses coéquipiers. Je le vois excité et heureux. C’est un numéro 9 et nous espérons qu’il pourra rééditer avec l’Atlético de Madrid ce qu’il faisait avant."

Le rendez-vous est pris dimanche prochain à Cadix pour espérer voir les premières minutes de Dembélé sous les couleurs de l’Atlético.