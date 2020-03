Atletico, Simeone : "Oblak est le Messi des gardiens de but"

Héroïque, décisif, le portier slovène a fait la différence face à Liverpool en maintenant à de nombreuses reprises son équipe en vie dans le match.

Si l'Atletico Madrid est au rendez-vous des quarts de finale de la , elle peut dire merci à Marco Llorente, auteur d'un doublé, mais surtout à Jan Oblak, sans qui les Colchoneros n'auraient même pas vu la prolongation. Décisif, héroïque, le gardien slovène a multiplié les arrêts et a fort logiquement été élu homme du match par l'UEFA après la rencontre. Diego Simeone lui a rendu hommage en le comparant à Lionel Messi.

"Oblak est aussi important que Savic, que Felipe, que Joao Felix. Nous avons un gardien de but qui est le meilleur au monde, sans aucun doute. Je dis cela depuis un certain temps. C'est comme le qui a Lionel Messi. Il décide des matches avec son jeu offensif, avec ses buts et ses passes décisives; nous, nous avons Oblak qui les résout avec ses arrêts. Oblak est le meilleur, il nous fait gagner les matches et c'est pourquoi il est à la place qu'il mérite", a analysé l'entraîneur de l'Atletico Madrid.

"Ce n'est pas simple de gagner"

Diego Simeone a encensé Marco Llorente : "Je suis très content pour l'équipe et le club. Nous sommes à nouveau dans le top 8 en Europe après avoir éliminé un rival extraordinaire. Un rival très important avec un public qui le pousse. Marcos Llorente a révolutionné l'équipe. Je suis très heureux pour l'équipe et le club. C'était un match historique contre un adversaire extraordinaire avec une grande intensité et un beau stade. Ils ont poussé et retenu, sans que nous ne nous éloignions jamais de notre plan et avec les efforts de tous, nous avons réussi. Cela me donne une joie énorme parce que, même si cela semble simple, ce n'est pas simple de gagner".

L'Argentin a admis que c'était un match historique : "Il y avait plusieurs situations à souligner. La première, que nous sommes confrontés à un rival des meilleurs que nous ayons eu au cours de ces huit années depuis que je suis là, avec des joueurs frais, avec de bons joueurs de côtés et il fallait réussir à briser cette ligne défensive qui est si bonne. Au début, nous avons eu une occasion avec Diego, puis cela nous a coûté, le rival a commencé à tenir le match par les côtés. Nous avons pris un but, Llorente est entré pour apporter du sang frais car Diego avait tout donné et nous avions besoin de gens pour casser les lignes".

"Pour certains, le changement de Llorente peut être défensif, il a une bonne frappe et une belle avance de trois quarts. À la fin du match, nous avons commencé à nous améliorer, juste au moment où les gens ont commencé à chanter, nous avons eu des occasions avec celle de João Félix. En prolongation, ils nous frappent en marquant et notre équipe n'a pas changé de mentalité. Le 2-1 est venu qui nous a donné de la force, le 2-2 et le 2-3 déjà avec des espaces. C'est un match pour l'histoire de l' . Nous sommes fiers d'être parmi les huit premiers d'Europe", a conclu Diego Simeone.