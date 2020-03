Liverpool - Atlético Madrid (2-3), les Matelassiers sortent le champion en titre

Battu à l'aller, le champion en titre recevait les Colchoneros afin de refaire son retard, mais les Madrilènes avaient leur mot à dire.

Dos au mur, , champion en titre de C1 et leader incontesté de , devait absolument l'emporter ce soir pour poursuivre sa route.

Nous jouons la 20e minute quand les Reds croient obtenir un penalty. Mané dévie de la tête, et Felipe semble mettre la main, mais après intervention du VAR, les Reds n'obtiennent rien. Ce n'est que partie remise néanmoins, car les hommes de Klopp ouvriront la marque peu avant le repos. Suite à une combinaison entre Salah et Alexander-Arnold, Oxlade-Chamberlain centre et trouve Georginio Wijnaldum qui marque d'une tête piquée imparable. Oblak avait pourtant été impeccable et sollicité à plusieurs reprises par les Reds.

Si les Matelassiers se sont contentés de défendre et d'essayer de profiter des contres et des phases arrêtées, Liverpool a outrageusement dominé le match. En l'absence d'Alisson, Adrian devait intervenir dans les pieds de Correa suite à une frappe de Joao Felix à l'heure de jeu.

Les Reds rétorquaient quand Trippier manquait de tromper Oblak avec une tête sur sa propre barre suite à un énième temps fort de Liverpool. Un temps fort qui allait se prolonger. Dix minutes plus tard, Alexander-Arnold sollicitait Oblak d'une belle frappe,mais le portier des visiteurs répondait de nouveau présent.

Liverpool a maintenu la pression jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et malgré un but annulé pour hors-jeu de Saul, la rencontre basculait en prolongations. Une prolongation au cours de laquelle Firmino donnait l'avantage aux Anglais, s'y reprenant à deux fois sur un centre de Wijnaldum.

Mais Llorente allait égaliser pour les Ibériques quelques instants plus tard, après une très mauvaise relance au pied d'Adrian, récupérée par João Felix. Le même Llorente s'offfrait un doublé à la 105e minute. Liverpool fera tout pour marquer les deux buts nécessaires à sa qualification. Mané chute dans la surface de l'Atlético après un duel avec Renan Lodi mais M. Makkelie laisse jouer. C'est l'Atlético qui aura le dernier mot cependant, avec un but de Morata en fin de prolongation. 2-3, score final. Les Colchoneros prennent le quart alors que Liverpool sort par la petite porte.