Liverpool, Klopp : "Je ne comprends pas pourquoi l'Atletico joue de cette façon"

L'entraîneur des Reds a eu du mal à digérer l'élimination de son équipe et considère que les Colchoneros ont des armes pour jouer un bon football.

Incroyable scénario à Anfield ! a cru tenir sa qualification après le but de Firmino dans les prolongations, mais l'Atletico Madrid s'est bel et bien offert le scalp du champion d'Europe en titre grâce notamment à un doublé de Marcos Llorente. Après la rencontre, au micro de BT Sport, Jürgen Klopp a eu du mal à cacher sa déception après l'élimination de son équipe, félicitant ses joueurs au passage, et adressant une petite pique à l'Atletico Madrid qu'il aimerait voir jouer davantage un football de qualité au vu des joueurs dans ses rangs.

"Pour être honnête, je cherche les bons mots. Notre erreur principale a été de marquer notre deuxième but trop tard. On a marqué lors des prolongations ! Les 90 minutes ont été exceptionnelle, notre jeu a été incroyable. Les joueurs ont joué un match merveilleux. On a marqué le deuxième but et après on en a encaissé deux, on a pris des buts qu’on ne devrait pas prendre. C’est difficile d’expliquer ces buts ce soir, mais c’est comme ça. Les gars se sont bien battus et je ne peux que remercier tout le monde pour ce parcours en Ligue des Champions", a expliqué l'entraîneur de Liverpool.

"Vous devez avoir de la réussite en C1"

"Nous reviendrons. Je suis heureux de notre performance. C’est difficile de jouer contre une équipe comme celle-ci. Je ne comprends pas pourquoi ils jouent de cette manière avec les qualités qu’ils ont. Je ne comprends vraiment pas. Je réalise que je suis vraiment un mauvais perdant, surtout quand mes gars font autant d’efforts sur le terrain. Je sais que nous avons vécu de beaux moments ces deux dernières années, mais aujourd’hui, tout était contre nous lors des moments décisifs", a ajouté l'Allemand.

Jürgen Klopp a reconnu que ce n'était pas le soir de Liverpool : "Nous savons qu'au cours des deux dernières années, nous avons eu des moments chanceux en , vous devez en avoir, pour atteindre deux finales, mais aujourd'hui, tout était contre nous dans les moments décisifs. Pour que le score soit de 2-1, ce n'était pas cool, c'était un coup sur notre tête mais ce n'est pas un gros problème. Le deuxième but était un plus gros problème. Après le deuxième but, les jambes étaient un peu fatiguées".

"Tout ce qui avait l'air vraiment naturel dans les 90 premières minutes est devenu un peu raide. Les centres n'avaient pas la même qualité. Nous voulions les centres qu'on a fait au cours de la première mi-temps et aussi sur le premier but, qui étaient brillants et les garçons ont oublié de faire ça", a conclu l'entraîneur des Reds. Désormais, Liverpool va se concentrer pour aller chercher au plus vite son titre de champion d' .