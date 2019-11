Atletico Madrid, Oblak : "Jouer contre Messi me motive"

Le gardien de l'Atletico Madrid va défier Lionel Messi ce dimanche. Un challenge qui l'excite. Il pense que son équipe peut battre le Barça.

Choc au sommet ce week-end en entre le , leader du championnat, et l'Atletico Madrid, quatrième, à seulement trois points du club catalan. Pour l'emporter face à l'armada offensive blaugrana et un Lionel Messi en grande forme, auteur d'un but en cette semaine, les Colchoneros auront besoin d'un grand Jan Oblak. Le Slovène fait incontestablement partie des meilleurs gardiens de la planète et aura un duel à distance avec Marc André Ter Stegen.

Mais le principal objectif de Jan Oblak sera de préserver sa cage inviolé face au trio Lionel Messi-Luis Suarez-Antoine Griezmann. Pas une mince affaire mais un défi à la hauteur du talent du portier slovène. Dans une interview accordée à As ce vendredi, Jan Oblak a avoué qu'il est particulièrement motivé lorsqu'il affronte le numéro dix argentin : "Lionel Messi est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football et le FC Barcelone a énormément de chance de l’avoir. J’adore jouer contre les meilleurs, ça me motive".

"L'Atletico a calmé mes envies de départ"

Le Slovène a donné son point de vue sur la comparaison entre l'Argentin et Cristiano Ronaldo : "Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont deux grands joueurs, qui ont marqué et continuent à marquer leur époque. Ils sont tous les deux très différents, mais peuvent faire basculer un match à tout moment. La seule certitude, c’est que les deux courent après la même chose, marquer. Et moi, j’essaie de tout faire pour qu’ils n’y arrivent pas".

Le gardien de l'Atletico Madrid espère battre le Barça ce dimanche : "Simeone et les joueurs veulent gagner tous les matchs dans lesquels nous jouons. Donc, contre Barcelone, ce ne sera pas différent. Ensuite, si nous allons obtenir ce que nous voulons ou non, il est impossible de le dire. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que nous avons l'équipe nécessaire pour gagner, y compris contre le FC Barcelone. Bien que nous ne soyons pas seulement en compétition avec Barcelone. Il y a beaucoup d'équipes dans le combat pour le titre, mais j'ai beaucoup de confiance en mes coéquipiers".

Jan Oblak est revenu sur ses envies de départ l'été dernier et le transfert d'Antoine Griezmann : "Au final, il semblait que l'Atlético était en chute, que tous les joueurs partaient et qu'il n'y avait pas de projet pour la saison prochaine. Après un moment, je commençais à me demander ce qui allait se passer car, quelques mois auparavant, lorsque je parlais avec les dirigeants et le coach, le plan était maintenu, continuez à se battre pour la saison prochaine. Mais au final, quand vous voyez autant de joueurs partir et que vous ne savez pas qui va venir, vous vous sentez un peu gêné. Mais j'ai de nouveau parlé aux dirigeants et ils m'ont dit qu'ils feraient tout pour que le projet ne soit pas modifié et que cela signifie se battre pour tout les titres. Ils m'ont calmé".