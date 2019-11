Flamengo intéressé par Diego Costa pour remplacer Gabigol

L'attaquant de l'Atlético n'a plus joué dans son pays d'origine depuis son départ vers l'Europe. Il serait ouvert à un transfert.

Flamengo a entamé des discussions avec Diego Costa, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, après l'avoir désigné comme le remplaçant de Gabriel Barbosa, selon nos informations. Barbosa, connu sous le nom de Gabigol, a marqué 31 buts en 38 matches pour le club brésilien, qui a remporté un championnat et une Copa Libertadores - dont un doublé en finale de coupe continentale.

Alors qu'il est prêté par l'Inter, Flamengo espère pouvoir lui faire signer un contrat permanent. Mais si cela n'aboutissait pas, Diego Costa est la piste prioritaire du club brésilien.

Goal a appris que les négociations ont même déjà commencé, en faisant appel à l'arrière gauche de 34 ans Filipe Luis, coéquipier de Costa à et à l'Atlético, en tant qu'intermédiaire. L'attaquant n'a plus évolué au depuis qu'il a quitté Sau Paulo en 2006 et le club de Barcelona-SP.

Par le passé, il a déjà parlé de son envie de retourner jouer au Brésil. Filipe Luis a également déjà dit vouloir rejouer avec Costa.

Dans une interview avec le site officiel de la Copa Libertadores, Luis a déclaré : "C'est le joueur idéal pour le flamengo, avec son style de jeu. Les fans s'identifieraient rapidement à lui, et j'espère être ici pour vivre ce rêve avec lui. Ce serait très cool."

Diego Costa est revenu à l'Atlético en 2018 après un passage à Chelsea mais peine à retrouver son efficacité. Il est sous contrat avec les Colchoneros jusqu'en 2021 et le club serait enclin à négocier une vente.

Il a récemment été victime d'une hernie discale, qui pourrait l'éloigner des terrains pendant 12 semaines, mais Diego Simeone ne le considère de toute façon plus comme un élément irremplaçable de son XI.

L'Inter de son côté demanderait 35M€ pour Gabigol, ce qui le rendrait trop cher pour Flamengo. Après son retour au sein de l'équipe nationale brésilienne, il sera probablement très demandé dans les mois à venir et il pourrait avoir envie de revenir en Europe après avoir échoué à l'Inter ou au .