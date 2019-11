Barça-Dortmund, l'acte de naissance du duo Messi-Griezmann ?

Face à Dortmund, Messi et Griezmann ont prouvé que leur duo pouvait facilement faire mal à n'importe quelle équipe européenne.

On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres, et les mésaventures d’Ousmane Dembélé face à Dortmund (3-1) ce mercredi, victime de sa 9e blessure depuis qu’il rejoint le en 2017, ont fait la soirée d’Antoine Griezmann, lequel l’a remplacé après une petite demi-heure.

Très vite, le Tricolore est rentré dans son match en lançant l’action du premier but, finalement marqué par Luis Suarez sur une passe de Lionel Messi. Par la suite, l’Argentin a bien combiné avec son coéquipier arrivé l’été dernier, avec notamment une offrande qui aurait dû être décisive juste avant la pause.

Une première offrande de Messi manquée...

Au retour des vestiaires, le duo est monté en puissance. Constamment, les deux hommes ont cherché à se trouver sur la pelouse, et Griezmann a même dû adapter son jeu pour mettre Messi dans les meilleures conditions.

Positionné sur l’aile gauche, le champion du monde revenait ainsi souvent dans l’axe et prenait même la profondeur, chose qu’il ne faisait pas souvent du côté de l’Atletico Madrid. Et avec le talent de Messi pour les passes décisives, la suite était annoncée !

Griezmann se rate une fois, mais pas deux !

À la 67e minute, Messi a ainsi amorcé une contre-attaque rapide avec deux solutions suite à son crochet à 30 mètres des cages : Suarez à droite, et Griezmann à gauche. Au début de saison, l’Argentin aurait certainement cherché à trouver son collègue sud-américain mais, cette fois, il a délivré un véritable caviar pour le Français.

Et contrairement à la première période, Griezmann n’a pas tremblé en croisant parfaitement sa frappe pour son premier but de la saison en C1. Immédiatement, l’ancien de la s’est ensuite retourné vers son coéquipier pour… un gros câlin ! Celui de la réconciliation ? Non, celui de l’acte de naissance du duo Messi-Griezmann.