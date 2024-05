Atalanta – OM, le pronostic surprenant du maire de Marseille

L’Atalanta Bergame joue l’OM ce jeudi soir en match retour des demi-finales de Ligue Europa. Le maire de Marseille prédit le score.

Après avoir dévoilé un groupe de 23 joueurs, mercredi soir, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset, et ses poulains sont déjà en Italie pour le match retour des demi-finales de la Ligue Europa. A quelques heures du coup d’envoi, les Marseillais peuvent compter sur le soutien du maire de la ville, qui promet une « surprise ».

La promesse du maire aux Marseillais

En dehors de la politique, le maire de Marseille, Benoît Payan, est un amoureux du sport roi. Au micro de BFM Marseille Provence, se dit optimiste pour la qualification de l’Olympique de Marseille pour la finale en Ligue Europa bien que les Phocéens aient été accrochés par l’Atalanta Bergame (1-1) au Vélodrome au match aller.

« La ville de Marseille va faire une surprise », a déclaré le maire de la ville de Marseille, qui a promis que les supporteurs auront droit à un événement spécial tout en réservant une « surprise » aux Marseillais. Même s’il n’a pas voulu dévoiler l’identité de la surprise réservée, Benoît Payan a indiqué qu’il s’agira toutefois de « quelque chose de grand ».

La prédiction osée de Benoît Payan pour Atalanta – OM

Seul représentant de la France encore présent en Coupe de France après l'élimination du PSG en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille devra sauver l'honneur pour se qualifier en finale de la Ligue Europa après son match nul (1-1) à domicile la semaine écoulée. Pour ce faire, le maire de Marseille prédit un score qui tourne à l’avantage des Phocéens, même s’il ne voit pas Pau Lopez faire un clean sheet.

« Le score ? 2 à 1 pour nous. Mais le sport reste le sport et on ne peut jamais dire à l'avance ce qu'il va se passer, on peut juste espérer qu'on va gagner », a pronostiqué l’homme de 46 ans.