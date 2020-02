AS Monaco, Moreno : "Trois victoires ? C’est toujours très compliqué d'obtenir une série comme celle là"

L'entraîneur de l'AS Monaco est fier de la série en cours de son équipe et espère la prolonger malgré la difficulté de la tâche.

L'AS va mieux en . Cinquième de à trois points du podium, Monaco reste sur trois victoires consécutives en championnat contre Angers, Amiens et . En conférence de presse, Robert Moreno a admis qu'il souhaite voir son équipe réaliser la passe de quatre ce week-end contre , mais reconnaît toutefois que la série de trois victoires consécutives est déjà un bel accomplissement pour les Rouge et Blanc.

"Trois victoires ? C’est toujours très compliqué d'obtenir une série comme celle là parce que la Ligue 1 est un championnat compétitif où toutes les équipes sont fortes. Cette série est une bonne nouvelle pour l’équipe mais cela n’a pas été facile. Désormais cinquièmes à trois points de la troisième place occupée par Rennes. En ce moment, c’est très difficile de parler de la troisième place. Nous avons regardé notre calendrier, il est très difficile en fin de saison. Nous allons jouer à Marseille, à , à . Nous devons gagner chaque match pour nous rapprocher de cet objectif", a indiqué l'entraîneur de l'AS Monaco.

Moreno défend Tuchel

L'article continue ci-dessous

"Le match de samedi sera très difficile. C’est une bonne information de voir que des grosses équipes ont eu des difficultés. Nous devons montrer notre personnalité. L’AS Monaco doit attaquer tout le match et notamment sur les points faibles de l’équipe. C’est un grand objectif de gagner à Dijon parce que beaucoup d’équipes du haut de tableau ne l’ont pas fait. Le plus important doit être la structure de l’équipe pour pouvoir bien protéger notre but. Nous devons avoir l’humilité de faire ce qui doit être fait pour le bien de l’équipe", a ajouté l'Espagnol.

Plus d'équipes

Robert Moreno a justifié le changement de système de jeu : "J’ai confiance en tous mes joueurs. Je ne crois pas à l'idée que les onze joueurs titulaires doivent rester les mêmes à chaque fois. Je veux que tous mes joueurs pensent qu’ils peuvent jouer chaque match. Nous travaillons beaucoup à l’entraînement pour que tout le monde ait l’habitude de jouer ensemble. Je prépare les rencontres avec l’analyse de l’adversaire, je choisis mes joueurs en fonction. Je décide en fin de semaine ceux qui vont jouer le samedi. Nous n’avons pas d’autres joueurs comme Gelson Martins. C’est l’analyse que l’on a faite avec le staff, nous avons décidé de mettre ce système en place mais les principes de jeu restent les mêmes".

L'entraîneur de l'AS Monaco a pris la défense de Thomas Tuchel après la défaite du PSG en : "Quand on est entraîneur, on a les responsabilités quoi qu’il se passe, quand l’équipe va bien ou quand l’équipe va mal. Parfois, j’ai l’impression que ces responsabilités on ne l’ait a que quand on perd. En Ligue des champions, c’est très difficile de jouer et de la gagner. Entraîner le PSG c’est très difficile. Tout le monde pense que c’est facile d’entraîner le PSG. Tout le monde attend la Ligue des champions. Pour moi, Tuchel est un grand entraîneur et entraîner le PSG, ce n’est pas facile. Il faut respecter tous les entraîneurs. Il va faire son travail et je veux voir le match retour à Paris".