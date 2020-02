AS Monaco, Nicolas Holveck va quitter le club

Le directeur général adjoint de l’AS Monaco en charge de la partie administrative du secteur sportif va quitter le club de la Principauté en mars.

Cité parmi les potentiels successeurs d'Olivier Létang à Rennes, Nicolas Holveck, directeur général adjoint de l’AS en charge de la partie administrative du secteur sportif, va bel et bien quitter le club de la Principauté selon les informations de Goal. Le dirigeant de 48 ans va quitter l'AS Monaco au mois de mars de son propre fait, d'après une source proche du club, confirmant les révélations de RMC Sport.

Annoncé comme le favori pour succéder à Olivier Létang à Rennes selon L'Equipe, Nicolas Holveck a commenté cette rumeur, se disant surpris dans les colonnes de Monaco Matin : "J’ai lu et j’ai entendu qu’on parlait de moi à Rennes, mais en ce qui me concerne, je n’ai eu aucun contact avec les dirigeants ou les actionnaires de Rennes."

Comme annoncé par RMC, le DG adjoint Nicolas Holveck va quitter l’@AS_Monaco dans les prochains jours. Son départ est prévu pour mars. Au club, on indique que c’est sa propre décision, en accord avec l’#ASM. @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) February 20, 2020

"On a parlé de moi à il y a un an alors que je n’avais pas de contact avec eux, à Saint-Etienne cet été aussi, et même à je crois récemment... C’est flatteur, mais je suis à l’AS Monaco", a ajouté le dirigeant passé par l' . Les prochains jours permettront d'y voir plus clair, mais son avenir ne s'inscrit plus à l'ASM.