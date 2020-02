Vadim Vasilyev : "50% de chances pour que Golovin quitte Monaco l’été prochain"

Vadim Vasilyev, l’ancien vice-président de l’AS Monaco, pense qu’Aleksandr Golovin a de fortes chances de quitter Monaco lors du prochain mercato.

Aleksandr Golovin est lié à l’AS jusqu’en 2023. Toutefois, il y a fort à parier que l’international russe ne restera pas jusqu’à cette date en Principauté. L’ex-joueur du envisagerait dès maintenant un challenge ailleurs.

Vasilyev prédit une progression pour Golovin

C’est Vadim Vasilyev, l’ancien vice-président monégasque, qui a révélé cette information ce lundi lors d’une conférence de presse à Moscou et les propos ont été rapportés par le quotidien Sport-Express. A la question, combien y avait-il de chances pour que Golovin s’en aille dès la fin de l’exercice, il a répondu : « C’est du 50-50 ».

Pour rappel, c’est Vasilyev lui-même qui avait fait venir Golovin à Louis II juste après la Coupe du Monde 2018. Il avait alors déboursé la somme de 40M€. Un investissement qui a semblé couteux au vu du faible rendement du Russe durant sa première année en . Mais, depuis, ce dernier a quelque peu remonté la pente. « Cette saison, il est un peu plus en réussite. C’est certainement mieux que l’année dernière. Mais, il a toujours du potentiel et un très grand même », a indiqué le prédécesseur d’Oleg Petrov.

« Seul le temps nous dira si Moreno réussira à s’adapter au football français »

Interrogé aussi à propos de Leonardo Jardim et son limogeage récent –le deuxième en un peu plus d’un an-, Vasilyev a affirmé qu’il ne « serait pas correct de ma [sa] part » de s’exprimer à ce sujet. Pour ce qui est du choix de Robert Moreno, il a indiqué : "C'est un jeune technicien très intéressant. J'ai entendu dire qu'il portait une grande attention à la tactique. Mais parviendra-t-il à s'adapter à la culture du football français, seul le temps nous le dira (...) Malheureusement, je ne le connais pas si bien, puisque c'est son premier club. Il m'est donc difficile de juger."