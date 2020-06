Arsenal, Arteta justifie l'absence d'Özil

L'entraîneur d'Arsenal a expliqué brièvement pourquoi le milieu de terrain allemand était absent lors du retour des Gunners en Premier League.

L'entraîneur d' , Mikel Arteta, a insisté sur le fait qu'il a choisi de laisser Mesut Ozil hors de son équipe pour faire face à pour des "raisons tactiques". Les Gunners ont repris leur campagne de face au champion d' en titre à l'Etihad Stadium mercredi soir. Arsenal est entré dans le match en voulant protéger son invincibilité en championnat en 2020, mais a finalement chuté lourdement avec une défaite 3-0 contre Manchester City en raison d'une combinaison de malchance concernant les blessures et d'une performance cauchemardesque de David Luiz.

Le onze de départ aligné par Mikel Arteta a également soulevé plus que quelques sourcils, alors qu'il alignait une formation jeune tout en laissant des personnalités comme Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, Sead Kolasinac sur le banc. Pendant ce temps, Mesut Özil, qui avait fait partie du onze de départ d'Arsenal avant l'arrêt de la saison en raison de la pandémie du Coronavirus en mars, n'a même pas été invité à voyager avec l'équipe, malgré les nouvelles règles autorisant cinq remplacements par match.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le meneur de jeu allemand était exclu de ses plans, Arteta a déclaré aux journalistes après le match: "C'était une raison tactique". En fin de compte, l'absence d'Ozil comptait peu, car Arsenal a été battu à cause des défaillances de concentration dans la défense et la mauvaise discipline. David Luiz, le principal responsable de la défaite, est venu remplacer Pablo Mari blessé après 24 minutes.

Arteta défend David Luiz

Raheem Sterling a profité de l'erreur du Brésilien pour ouvrir le score juste avant la mi-temps. Quatre minutes après le début de la seconde période, David Luiz a été expulsé pour avoir fait tomber Riyad Mahrez dans la surface de réparation, ce qui a permis à De Bruyne de donner encore plus d'avance à son équipe et de doubler la marque. Le but en fin de rencontre de Phil Foden a conclu une belle soirée de travail facile pour City, et Arteta s'est plaint de la séquence d'événements malheureux qui ont laissé son équipe avec une montagne à gravir.

Après la rencontre, l'Espagnol a fait un triste constat : "Tout s'est mal passé dès la première minute. Chaque accident qui aurait pu se produire, je l'espère, s'est produit aujourd'hui." Mikel Arteta a défendu David Luiz malgré son horrible prestation défensive contre les Citizens : "C'est quelqu'un qui est très honnête et simple. Mon opinion sur David Luiz n'a pas changé. Cela ne changera pas parce qu'il a eu une performance difficile ce soir."

L'entraîneur d'Arsenal a conclu en exprimant sa conviction que la démonstration de solidarité d'avant-match des joueurs envers le mouvement Black Lives Matter contribuera grandement à éliminer le racisme dans le football anglais. "Je pense que cela rassemble à nouveau tout le monde dans un message très fort".