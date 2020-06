Arsenal, Gilberto Silva prédit un grand avenir à Martinelli

L'ancien membre des "Invincibles" juge que son compatriote Gabriel Martinelli a tout pour devenir une légende à Arsenal.

La légende d' , Gilberto Silva, est ravie de voir les progrès de l'attaquant Gabriel Martinelli au sein de son ancien club.

Le joueur de 18 ans a djéà passé le nombre à deux chiffres cette saison en terme de buts et il s'est imposé comme un élément très précieux depuis son arrivée en provenance d'Ituano l'été dernier. Et Gilberto est heureux de voir son compatriote brésilien prospérer chez les Gunners, le club dans lequel il a remporté le titre de 2003-04 en tant que membre de la fameuse équipe des "Invincibles".

«Je suis ravi qu'Arsenal ait des joueurs Brésiliens. Je pense que c'est fantastique après que certains des joueurs brésiliens qui nous ont suivis n'aient pas tout à fait atteint les sommets, mais maintenant Martinelli et David [Luiz] sont au club », a-t-il déclaré sur le site officiel du club lors d'une conversation avec le directeur technique Edu. «David a quitté un club rival [ ] et a rejoint Arsenal, un club qui n'a pas besoin d'être présenté. Et, on a donc Martinelli, un jeune prometteur non seulement pour Arsenal, mais dont on parle dans le football brésilien et il a fait de très bons débuts. Il est bon, et a fait montre de courage. Il portait le maillot d'Arsenal comme s'il jouait encore avec ses amis dans son ancien club. Je suis heureux qu'Arsenal ait réussi à l'enrôler et il est bien placé pour suivre les traces de tous les joueurs brésiliens qu'Arsenal a eus. »

Edu, également, a fait l'éloge du jeune attaquant. "Il a un grand avenir devant lui", a-t-il déclaré. "C'est un Brésilien avec des perspectives très intéressantes car ce n'est pas facile de commencer comme il l'a fait. Et on en sait quelque chose, n'est-ce pas Gigi? La façon dont il a commencé à se mettre en évidence, ce n'est pas facile du tout, n'est-ce pas?"