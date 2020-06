Arsenal, David Luiz plaide coupable après la défaite contre Manchester City

Le défenseur vétéran a concédé que l'incertitude sur son avenir de joueur n'a pas aidé les choses après une mauvaise performance mercredi.

David Luiz a accepté sa part de responsabilité dans la défaite 3-0 d' contre et a souligné son désir de rester au club la saison prochaine. Entré en jeu à la vingt-quatrième minute de jeu, le Brésilien n'aura tenu que vingt-cinq minutes sur la pelouse. David Luiz a réalisé une erreur clé sur le premier but de Manchester City avant de concéder également un penalty et d'être expulsé peu de temps après le début de la deuxième mi-temps.

Avec son contrat du côté de l'Emirates Stadium qui expirera à la fin de la saison, David Luiz n'a pas marqué des points dans l'optique de convaincre ses dirigeants de lui offrir une prolongation de contrat. Des experts ont déclaré que David Luiz n'avait pas d'avenir au club, mais le défenseur pense le contraire. S'exprimant après le match, le défenseur a admis qu'il était responsable de la défaite de son équipe et a admis que son avenir à Arsenal devait être réglé avec lui et le manager Mikel Arteta désireux de le voir prolonger son contrat.

Arteta défend David Luiz

"Ce n'était pas l'échec de l'équipe, c'était ma faute. L'entraîneur est incroyable, tous les joueurs ont fait un travail incroyable, c'était juste ma faute", a déclaré Luiz à Sky Sports. "J'aurais dû prendre une décision différente au cours des deux derniers mois. Je ne l'ai pas fait - c'était tout à propos de mon contrat. Je ne veux pas l'utiliser comme un alibi ou une excuse, c'est juste ma faute et c'est tout. J'adore être ici, c'est pourquoi je continue de m'entraîner dur et c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Personne ne m'a demandé de parler, c'est à moi de montrer mon visage".

"Je veux rester. L'entraîneur sait et veut que je reste, nous attendons les décisions", a ajouté le défenseur brésilien. Le retour d'Arsenal en était une soirée à oublier avec Granit Xhaka et Pablo Mari forcés à quitter le terrain en raison, chacun d'entre eux, d'une blessure. Mikel Arteta a admis après la rencontre que c'était une nuit d'horreur pour lui car il a refusé de jeter David Luiz en pâture après sa performance.

"Tout s'est mal passé dès la première minute. Chaque accident possible qui aurait pu se produire, je l'espère, s'est produit aujourd'hui", a déclaré Arteta à Sky Sports. "David Luiz ? C'est quelqu'un qui est très honnête et simple. Mon opinion sur David Luiz n'a pas changé. Cela ne changera pas parce qu'il a eu une performance difficile ce soir". Le président de , Luis Filipe Vieira, a récemment suggéré que David Luiz était sur le point de signer un nouvel accord avec Arsenal, son propre club n'ayant pas les moyens de signer avec le Brésilien.