Argentine - Di Maria et le discours de Messi après l'élimination face au Brésil : "Tout le monde était en larmes"

Pour Angel Di Maria, Lionel Messi a affiché un visage différent lors de la Copa America au Brésil, notamment dans sa communication avec le groupe.

L’Albiceleste a été battue 2-0 par le en demi-finale à Belo Horizonte en juillet dans le cadre de la Copa America. Bien que l’équipe de Lionel Scaloni ait vaincu le trois jours plus tard lors de la rencontre pour la troisième place, son échec n’a pas encore permis à Messi et Di Maria de remporter un titre majeur avec l’équipe nationale. Son dernier trophée étant la Copa America de 1993.

Malgré la déception évidente, Di Maria a déclaré que Messi, qui était capitaine de l’équipe lors du tournoi, avait inspiré l’équipe par un discours entraînant après le match.



"Messi a prononcé de belles paroles lorsque le Brésil nous a éliminés", a déclaré Di Maria à ESPN. "Messi nous a dit qu'il était fier de l'équipe que nous avions construite.



Nous avions l'impression d'être ensemble depuis de nombreuses années. Il a dit que nous étions tous dans la même direction depuis le premier jour. Il était très fier des jeunes pour leur engagement envers ce maillot. S'ils étaient là et ont donné ce qu'ils ont donné à la Copa America, c'est parce qu'ils avaient plus que mérités d'être là. Une fois qu'il a terminé, tout le monde était en larmes parce que cela touchait le coeur de tout le monde, en particulier les plus jeunes", a-t-il indiqué.



Messi a souvent été critiqué, en particulier dans son pays d'origine, pour ne pas avoir reproduit sa forme barcelonaise avec l'équipe nationale. Il a été suggéré que le joueur de 31 ans n'avait pas la passion nécessaire pour diriger l'équipe car il est souvent trop silencieux sur le terrain et ne chante pas l'hymne national.



"Il y avait beaucoup de critiques sur le fait qu'il ne chantait pas [l'hymne national], qu'il ne parlait pas", a ajouté l'attaquant du . "Cette Copa America était différente. Il l'a prouvé. Ce qui me rendait plus heureux, c’était de voir comment il parlait devant le groupe, comment il parlait aux journalistes, ce qu’il disait. L'important c'est que Leo soit comme ça. J'aime ce Messi."