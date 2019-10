Odegaard a l'ambition de revenir au Real et s'y imposer

En prêt à la Real Sociedad cette saison, la jeune pépite norvégienne a affirmé qu'il avait toujours comme objectif de se faire une place au Real.

Martin Odegaard envisage son avenir à long terme au , même si son prêt à la se révèle fructueux et que des clubs comme , , et lui font les yeux doux depuis quelques temps.

Ce talentueux milieu de terrain scandinave s'était fait remarquer alors qu'il avait encore à peine de 16 ans, poussant les responsables merengue à l'enrôler. En décembre prochain il en aura 21, et même s'il n'a pas concrétisé toutes les attentes placées en lui, il demeure une perspective prometteuse pour l’avenir.

Odegaard a un contrat à Bernabeu qui s'étire jusqu'en 2022 et il a bien l'intention de le respecter. Après son passage à la Real Sociedad, il envisage de retourner dans capitale espagnole, plutôt que de se rendre en ou ailleurs dans le cadre d'un transfert définitif. "Mon intention est de rester [chez Sociedad] deux ans et je pense que c'est important pour moi aussi, a-t-il déclaré dans un entretien à ESPN. J'ai eu deux saisons consécutives au cours desquelles j'ai changé d'équipe. Avoir une certaine stabilité est une bonne chose [et] c’est un excellent club et nous espérons pouvoir jouer au football européen pour la saison prochaine. Bien sûr, je veux jouer là-bas [Madrid] mais je suis encore jeune et je suis heureux ici pour le moment".

Durant son passage à la Casa Blanca, Odegaard n'a eu que très peu de temps de jeu. Mais il a bon espoir qu'il en soit différemment dans le futur. "Je suis ici deux ans et après on verra. Madrid signera toujours de bons joueurs, c'est important pour le club, ils veulent être le meilleur club du monde et c'est normal. Je rêve d'être le meilleur possible. On ne sait jamais ce qui se passe dans le football mais mon rêve et ce que j'espère, c'est de jouer pour Madrid."