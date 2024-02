Pourquoi Kylian Mbappé est sorti dès l’heure du jeu

A la surprise générale, Kylian Mbappé a quitté le terrain dès la 65e minute lors du match PSG – Rennes.

Kylian Mbappé n’a pas joué l’intégralité du match du PSG contre Rennes ce dimanche. La star francilienne a même dû abandonner ses coéquipiers bien assez tôt dans la rencontre. Et ce n’est pas à cause d’une blessure ou un quelconque pépin physique.

On jouait la 65e minute lorsque le Bondynois a été rappelé sur le banc. Luis Enrique a en effet surpris tout le monde en relevant son joueur vedette pour faire entrer Gonçalo Ramos.

Luis Enrique n’accorde aucun passe-droit à Mbappé

C’est bien la première fois que le technicien ibérique ose sortir Mbappé aussi rapidement dans le match et alors que le score est défavorable aux siens. Paris était mené 0-1 par Rennes au moment de cette substitution.

Pourquoi a-t-il fait ce choix radical ? Plusieurs explications peuvent être avancées. La première c’est le fait de ménager l’international français en vue des échéances futures. Deuxièmement, on peut aussi imaginer que c’est à cause des conditions météorologiques qui n’étaient pas idéales. Enfin, il y a aussi l’idée de faire tourner et sans accorder de passe-droit à personne.

« Il fait jouer la concurrence. Il va se remettre en question et ça fait partie du jeu. C’est un choix fort de l’entraineur pour montrer que tout le monde peut apporter sa pierre à l’edifice », a jugé Frédéric Antonetti au micro de Canal+ au sujet de ce remplacement inattendu.

D'aucuns pourraient imaginer un changement de statut pour Mbappé suite à l'annonce de son départ du PSG, mais il n'y a rien qui accrédite cette thèse. Aux yeux du public, l'intéressé a en tous cas gardé la même estime, vu qu'il a été applaudi durant l'avant-match.

Il est aussi utile de relever que Mbappé, et à l’image de toute son équipe, ne réalisait pas sa meilleure prestation de la saison. Il a été assez fantomatique durant le temps passé sur le terrain, ne se créant quasiment aucune occasion nette. Il n'a tenté que deux tirs, tous hors cadre. Et sur les dribbles, il n'en a réussi qu'un sur quatre.

Une fois sur le banc, le champion du monde 2018 a semblé accepter son sort sans bouder.