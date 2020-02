Angel : "Le Barça ? Tout ce que je sais, je l'ai lu dans la presse"

Angel, attaquant de Getafe annoncé proche du Barça, a adressé les rumeurs le liant au club catalan.

Angel Rodriguez et Djene Dakonam ont reçu des plaques commémoratives pour avoir atteint 100 matchs avec , mais les journalistes présents lors de l'évènement ont insisté pour en savoir plus sur un tout autre sujet : l'intérêt de Barcelone pour l'attaquant.

Justement, Getafe voyage pour affronter Barcelone au Camp Nou samedi après-midi et Angel est clair qu'il n'a eu aucun contact du côté catalan.

« Ce que je sais vient de la presse », a déclaré Angel. «J'en suis informé par vous [les journalistes] et c'est tout. Il n'y a rien; je suis à Getafe et je suis concentré sur mon équipe », a-t-il dit dans des propos relayés par Marca.

« J'essaie de travailler dur, comme je le fais depuis trois ans [depuis que je suis ici]. Je comprends que lorsque les nouvelles concernent Barcelone et le , il y a plus de répercussions. Comme ce ne sont que des rumeurs et que personne ne m'a parlé, je suis calme. Quand cela arrivera, j'aurai le temps de réfléchir. Maintenant, je pense à rapporter des points du Camp Nou », a-t-il ajouté.