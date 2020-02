Barça, Luis Suarez de retour plus tôt que prévu ?

L'attaquant uruguayen du Barça pourrait reprendre la compétition bien plus tôt que prévu, d'après les informations émanant d'Espagne.

Quelques heures après l'annonce de l'absence de six mois d'Ousmane Dembélé, le Barça a appris une bonne nouvelle mardi soir. Luis Suarez pourrait revenir de sa blessure plus tôt que prévu.

Suarez souffre actuellement d'une blessure au genou droit et a récemment subi une intervention chirurgicale pour ce problème. La blessure, subie lors de la défaite 3-2 de la Blaugrana Supercopa de Espana face à l'Atletico Madrid, a vu Suarez réaggraver un ancien problème qui l'a empêché de participer à la finale de la Copa del Rey contre Valence la saison dernière. Avant la blessure, Suarez a participé à 23 matchs cette saison, au cours desquels il avait marqué 14 buts pour le club.

Après l'opération, Suarez devait être hors service pour le reste de la saison, mais il semble qu'il pourrait être de retour à temps pour les matchs cruciaux à venir. Des sources ont confié à Goal que l'ancienne star de se remettait bien de sa blessure et n'était désormais plus avec des béquilles. El Pistolero marche déjà normalement et a passé un examen médical avec des résultats positifs, donnant au club l'espoir qu'il pourrait revenir avant la fin de la saison.

L'attaquant pense qu'il pourrait être de retour à temps pour les demi-finales de la fin avril si Barcelone venait à s'avancer aussi loin dans la compétition.

Cette chronologie verrait également Suarez être opérationnel pour figurer dans les quatre derniers matches de championnat du Barça, ce qui pourrait être vital dans la course au titre de la .