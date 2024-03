Algérie - Bolivie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Algérie entame une nouvelle ère ce vendredi avec un duel contre la Bolivie pour le compte de FIFA Series.

Deux mois après s’être fait sortir de manière prématurée de la CAN, l’Algérie va essayer de repartir de l’avant. Et elle tentera de le faire sous les ordres de son nouveau sélectionneur, Vladimir Petkovic. Le technicien connaitra son baptême de feu ce vendredi avec une opposition amicale contre la Bolivie.

Petkovic fait ses débuts sur le banc de l’Algérie

Ce match qui comptera pour le FIFA Series va servir au coach helvète afin de se familiariser avec les armes qu’il a à sa disposition. Avec l’aide de ses adjoints algériens, l’ancien patron de La Nati a fait appel à 31 éléments. Cela traduit sa volonté de voir tout le monde à l’œuvre et essayer ainsi de se préparer au mieux pour les échéances de juin. Celles qui verront les Fennecs renouer avec les éliminatoires du Mondial, avec un match important contre la Guinée à domicile.

Contre les Boliviens, les Algériens devraient se présenter avec une équipe relativement jeune. Certes, les Aissa Mandi et Baghdad Bounedjah sont toujours là, mais les Youcef Belaili et Islam Slimani n’ont pas été convoqués pour ce rendez-vous. Riyad Mahrez, le capitaine, a lui choisi de décliner l’invitation car « manquant d’énergie » pour jouer avec son pays. Enfin, Hichem Boudadoui et Ismael Bennacer sont indisponibles à cause de soucis physiques.

Même si la rencontre est de nature amicale et que l’objectif est surtout de pouvoir effectuer des tests, il convient pour les Fennecs de bien négocier cette partie contre la Bolivie et celle qui suivra face à l’Afrique du Sud. Quand ils jouent à domicile, ils sont toujours tenus de l’emporter et faire le spectacle. Une nécessité avec laquelle Petkovic va pouvoir faire connaissance. Mais cela correspond aux mots d’ordre qu’il a énoncés lors de sa dernière sortie médiatique. « Ambition, cohésion et discipline », a-t-il martelé à l’assistance.

Horaire et lieu du match

Vendredi 22 mars, à 22h

Stade Nelson Mandela de Baraki (Alger)

Match comptant pour FIFA Series

Algérie – Bolivie

Les compos probables du match Algérie - Bolivie

Algérie : Mandrea ; Mandi, Bensebaini, Ait Nouri, Atal ; Bentaleb, Zerrouki, Chaibi ; Brahimi, Amoura, Bounedjah.

Bolivie : Viscarra; Sagredo, Quinteros, Fernandez, Haquin; Ramallo, Vaca, Villarroel, Arrascaita, Villamil; Algaranaz.

Sur quelle chaine suivre le match Bolivie - Algérie

La rencontre entre la Bolivie – Algérie, prévue ce vendredi à 22h, ne sera diffusée sur aucune chaine française. Au niveau local, elle sera retransmise sur la chaine nationale ENTV. Pour voir le match en streaming, vous avez deux options : L’Equipe Live ou FIFA+.