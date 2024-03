Riyad Mahrez a demandé à ne pas jouer avec l’Algérie

Riyad Mahrez n’a pas voulu participer aux deux matches amicaux de la sélection algérienne durant ce mois de mars.

Deux mois après sa piètre sortie de la CAN, l’Algérie renoue avec les matches ce mois-ci. Pour le compte du tournoi « Fifa Series », les Verts défient successivement la Bolivie (22 mars) et l’Afrique du Sud (26 mars). Deux matches auxquels ne participera pas Riyad Mahrez, la star de l’équipe.

Mahrez a demandé un temps de réflexion

L’ancien joueur de Manchester City ne figure pas dans la liste des 31 convoqués pour ce rassemblement. Une absence qui n’est pas due à un choix technique. Le capitaine des Verts a lui-même demandé à être dispensé de ces rencontres-là. L’information a été confirmée par le sélectionneur national, Vladimir Petkovic.

Le Suisse était présent en conférence de presse ce dimanche avant l’entame du stage. Il a révélé avoir eu une discussion avec la star locale : "Riyad Mahrez m'a téléphoné et on en a parlé longtemps. Pour l'instant, il manque d'énergie pour rejouer avec la sélection. Et c'est lui qui a demandé du temps pour avoir une réflexion sur son futur. On évaluera la situation au jour le jour".

Ce n’est pas la première fois que Mahrez demande à être dispensé des matches de son pays. Il l’avait fait à plusieurs reprises sous la houlette de l’ancien coach, Djamel Belmadi. Avec le changement au niveau de la barre technique, on pensait qu’il se montrerait plus rigoureux mais ça n’a pas été le cas. Une posture qui est déjà très décriée de l’autre côté de la Méditerranée. L’opinion publique lui reproche notamment de ne pas avoir un comportement digne d’un capitaine.

Petkovic ne ferme pas la porte aux anciens

Mahrez est international algérien depuis 2014. Il compte 94 capes à son actif et 31 réalisations. Pendant une longue période, il était indiscutable au sein de cette équipe, mais depuis quelques temps son rendement est allé decrescendo. Durant la dernière CAN, il a été même particulièrement décevant.

Mahrez n’est pas le seul taulier de cette équipe à briller par son absence durant ce rassemblement. C’est aussi le cas d’Islam Slimani, de Youcef Belaili et de Sofiane Feghouli. « Slimani, je lui ai parlé. Je le connais. Il vient de changer de clubs. C’est un joueur de très haut niveau. Il a l’âge qu’il a. Il doit se concentrer sur son club et la porte de la sélection reste ouverte. Youcef Belaili et Sofiane Feghouli ? Ils font les frais de la concurrence ».