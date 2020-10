Alavés-FC Barcelone (1-1) : Grâce à Griezmann, le Barça évite la défaite

Le Barça a été tenu en échec sur la pelouse d'Alavés et perd encore du terrain par rapport au Real Madrid.

Une semaine après sa défaite à domicile lors du Clasico face au Real Madrid (1-3), le Barça a encore perdu de précieux points dans la course au titre. Les Catalans ne sont pas parvenus à s'imposer à Alavés (qui lutte pour le maintien) alors qu'ils ont joué en supériorité numérique pendant la dernière demi-heure.

L'incroyable boulette de Neto

Il faut dire que dans une rencontre à sens unique, le Barça s'est tiré une balle en pied en offrant le premier but du match à Alavés. A la 31e minute, Piqué effectuait une passe en retrait pour Neto. Le portier du Barça ne parvenait pas à contrôler la balle et Rioja venait le presser et le contrer pour ouvrir le score (1-0, 31e).

Le Barça n'en revenait pas d'autant plus que sur le plan offensif, Messi ne trouvait pas la faille : Lejeune sur sa ligne (23e) puis Pacheco (45+1e) repoussaient ses tentatives.

A la mi-temps, Ronald Koeman ne faisait pas dans la dentelle en procédant à trois changements : Lenglet, Busquets et Dembélé étaient remplacés respectivement par Pedri, Pjanic et Trincão.

Griezmann buteur, Pacheco décisif

En deuxième période, c'était au tour d'Alavés de faire un cadeau au Barça. Jota était expulsé pour un pied haut sur Piqué et écopait de son deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion (62e).

Une minute plus tard, le Barça profitait de sa supériorité numérique pour égaliser. Antoine Griezmann profitait d'un ballon contré par Fati pour partir au but et tromper Pacheco d'une pichenette (1-1, 63e).

Le Barça poussait pour arracher la victoire mais un but de Griezmann était refusé pour une position de hors de jeu de Trincão, passeur décisif (71e) puis Pacheco écœurait les Blaugranas en repoussant une frappe de Pjanic (88e). L'ancien gardien du Real a réalisé pas moins de six parades lors de ce match et son équipe lui doit une fière chandelle.

Avec ce nul, le Barça, qui a seulement joué 6 matches sur les 8 journées disputées, totalise 8 points et est classé douzième. Les Barcelonais pointent à 8 points du Real, leader et vainqueur de Huesca 4-1 un peu plus tôt ce samedi.