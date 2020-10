Real Madrid – Huesca (4-1) : Hazard et Benzema portent le Real

Le Real Madrid s'est largement imposé face à Huesca avec un Benzema et un Hazard en grande forme.

Benzema (un doublé et une passe décisive) et Eden Hazard (un but) ont offert un large succès au qui conserve ainsi la tête de la .

Hazard titulaire et buteur

Avec l'enchaînement intensif, - , Zinédine Zidane avait décidé de faire quelques changements pour affronter : Varane et Mendy étaient laissés au repos permettant ainsi à Eder Miliato et Marcelo d'obtenir du temps de jeu. Mais le choix fort de Zidane était la première titularisation de la saison pour Eden Hazard.

Et le Belge a répondu présent en ouvrant le score d'une frappe surpuissante à plus de 25 mètres des buts de Huesca (40e). C'est seulement le deuxième but du Belge avec le Real Madrid après celui inscrit contre Grenade en Liga en octobre 2019, il y a 392 jours !

Plus d'équipes

Benzema : un doublé une passe décisive

Ce but assommait Huesca qui jusqu'alors jouait sans complexe. Et juste avant la pause, Vazquez trouvait Benzema qui ajustait le portier de Huesca pour porter le score à 2-0.

Le Real regagnait les vestiaires en poussant un ouf de soulagement et se mettait à l'abri rapidement lors du deuxième acte avec un but de Federico Valverde sur une passe décisive de Benzema (3-0, 54e).

L'article continue ci-dessous

Mais ce Real Madrid étant inconstant, les hommes de Zidane se relâchaient et David Ferreiro, totalement oublié au second poteau, réduisait l'écart (3-1, 74e).

Le Real Madrid remettait le bleu de chauffe et Benzema, décidément intenable dans cette rencontre, clôturait la marque à la dernière minute en reprenant de la tête une passe de Rodrygo destinée à… Vinicius. Cela devrait faire le bonheur de la presse espagnole, qui fait feu de tout bois.