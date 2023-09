Ajax – OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce jeudi, l’Ajax Amsterdam va affronter l’Olympique de Marseille dans le cadre de la première journée de Ligue Europa.

C’est le retour de Ligue Europa ce jeudi. Ce match entre les Français et les Hollandais aura lieu à Amsterdam Arena. C’est un match entre le douzième du championnat néerlandais (5 points) et le troisième de la Ligue 1 de France (9 points), qui sera à suivre ce jeudi.

Marseille pour renouer avec la victoire

Eliminé par le Panathinaïkos au troisième tour de barrages de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille est reversé en Ligue Europa. En effet, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang. Orphelins de leur coach principal, Marcelino, qui a officiellement quitté ses fonctions d’entraîneur de l’OM, ce mercredi, les Phocéens devront faire avec Jacques Abardonado, qui est nommé pour assurer l’intérim du tacticien espagnol. Marseille est invincible en Ligue 1 avec deux victoires et trois matchs nuls.

De l’autre côté, l’Ajax Amsterdam, qui a terminé troisième du groupe A de Ligue des champions la saison dernière avant d’être reversé en Ligue Europa, revient pour faire une bonne campagne cette saison. En championnat, l’Ajax ne convainc pas à travers ses quatre premières sorties. Les Néerlandais comptent deux matchs nuls, une victoire et une défaite.

L'article continue ci-dessous

Horaire et lieu du match

Ajax – OM

Ligue Europa

Amsterdam Arena

A 21h française

Les équipes probables du Ajax – OM

Ajax: Gorter – Rensch, Sutalo, Hato, Avila – Tahirovic, Van den Boomen – Mikautadze, Berghuis, Bergwijn – Akpom

OM: Lopez – Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi – Mughe, Kondogbia, Veretout, Correa – Aubameyang, Vitinha

Sur quelle chaine suivre le match Ajax – OM

La rencontre entre l’Ajax Amsterdam et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce jeudi 21 septembre 2023 à partir de 21h simultanément sur W9 et Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, 6play et My Canal.