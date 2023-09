Qui sera le coach de l'OM contre l'Ajax ?

L’Olympique de Marseille est en déplacement à Amsterdam pour affronter l’Ajax pour la première journée de Ligue Europa.

Ce mercredi 20 septembre 2023, le groupe de l’Olympique de Marseille a quitté la France en direction de l’Amsterdam pour le match contre l’Ajax. Alors que Marcelino est passé à la Commanderie mercredi matin, l’entraîneur espagnol a décidé de ne pas aller à Amsterdam. Le groupe a alors voyagé sans son entraîneur principal.

Marcelino sur le départ

Depuis la réunion du lundi entre les dirigeants et les associations des supporters de l’Olympique de Marseille, c’est une crise qui est née au sein de la formation phocéenne. Président du club du sud français, Pablo Longoria est menacé et convié à la démission par les fans de l’OM. S’il a décidé de ne pas démissionner premièrement, le président a fini par changer de décision. Longoria et d’autres dirigeants du club ont accepté de se mettre temporairement en retrait.

Face à une telle situation, et ne se sentant pas en sécurité, puisque les dirigeants sont menacés de mort par les supporters, l’ancien coach de Bilbao et de Valence a pris une décision forte : Marcelino va démissionner de son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Même s’il est invaincu à la tête de l’OM, le style de jeu de l’Espagnol est beaucoup plus critiqué en raison des résultats obtenus (trois nuls et deux victoires en cinq matchs de Ligue 1).

Jacques Abardonado nommé entraîneur intérimaire

Selon les informations de RMC Sport, Marcelino est arrivé un peu avant 9h à la Commanderie, ce mercredi, avec ses adjoints alors que la délégation s’apprête à s’envoler pour Amsterdam, où l’Olympique de Marseille débute sa campagne de Ligue Europa, jeudi (21h) contre l’Ajax. Mais le tacticien espagnol de 58 ans n’a pas bougé avec le groupe.

Ne pouvant pas jouer sans un entraîneur sur le banc technique, l’Olympique de Marseille a diligenté son intérim. En effet, Jacques "Pancho" Abardonado, ancien défenseur central, qui faisait partie du staff, est nommé entraîneur intérimaire. Ce dernier sera sur le banc lors du match face à l’Ajax Amsterdam, ce jeudi à 21h.

Si rien n’est encore officiel, la démission de Marcelino ne saurait tarder à venir. Tous les yeux sont désormais rivés sur l’officialisation de la démission de l’ancien coach de Valence.