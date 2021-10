AC Milan : Olivier Giroud est très ambitieux

L'attaquant des Rossoneri, arrivé cet été, a parlé de ses expériences sur le terrain, de ses coéquipiers, de son adaptation et de son avenir à Milan.

Non retenu par Didier Deschamps pour le rassemblement de septembre et d'octobre, Olivier Giroud se concentre pleinement sur ses performances avec son nouveau club, l'AC Milan. C'est de cette manière qu'il pourra convaincre le sélectionneur de le rappeler chez les Bleus. Cet été, Olivier Giroud a quitté Chelsea, tout juste auréolé d'un titre de champion d'Europe, pour venir découvrir la Serie A et garnir les rangs de l'AC Milan.

Olivier Giroud a connu un excellent début de saison, peu après son arrivée à l'AC Milan : ensuite, des problèmes de Covid et de dos ont mis un frein à sa progression. L'attaquant français, lui, est prêt à revenir sur le terrain et à reprendre son parcours personnel avec les Rossoneri. Dans une interview accordée à la chaîne officielle de la Serie A, Olviier Giroud n'a pas caché de sa fierté de porter le maillot des Rossoneri.

"Je suis très fier de jouer pour l'AC Milan et en Serie A. La ligue que je regardais quand j'étais jeune. Je suis également très fier car mon footballeur préféré quand j'étais adolescent était Shevchenko. J'ai la chance d'avoir l'opportunité de jouer et de marquer comme lui pour cet immense club et de marquer son histoire", a expliqué l'ancien attaquant de Montpellier et d'Arsenal.

"Tomori qui m'a dit : 'Nous attendions que tu viennes pour nous aider à gagner le Scudetto'"

Olivier Giroud a hâte de jouer avec Zlatan Ibrahimovic : "J'ai joué contre lui plusieurs fois - il joue encore à 40 ans. Je pense que c'est un professionnel exceptionnel. Je pense qu'il est un exemple fondamental pour les jeunes et qu'il est l'un des meilleurs attaquants de Serie A : j'ai hâte de jouer à ses côtés et de l'apprécier à l'entraînement. Je pense que nous allons nous amuser : je veux juste gagner quelque chose avec le Milan AC et avec Zlatan ce sera plus facile."

L'international français a affiché ses ambitions avec l'AC Milan et confesse avoir une bonne relation avec son nouvel entraîneur, Stefano Pioli : "Quand j'ai parlé à l'entraîneur Pioli pour la première fois, c'était très facile, naturel. Nous avons eu une conversation très franche. J'ai suivi l'AC Milan l'année dernière et ils ont fait une grande saison aussi grâce au grand travail de Pioli."

"Avec Maignan, nous étions en contact lorsque j'étais sur le point de signer à l'AC Milan. Je pense qu'il deviendra le gardien numéro 1 de l'équipe de France lorsque Hugo Lloris partira. Il est très talentueux. J'ai aussi parlé à Tomori qui m'a dit : "Nous attendions que tu viennes pour nous aider à gagner le Scudetto". Je ne veux pas lui mettre trop de pression, mais bien sûr, nous voulons jouer pour nous battre pour la première place du classement", a conclu Olivier Giroud.