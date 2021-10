Ligue des Nations : la France rentre un peu plus dans l’histoire

En remportant la Ligue des Nations, la France est devenue le premier pays à remporter ce nouveau trophée européen, en plus de l’Euro et du Mondial.

A jamais les premiers. Non, il n’est pas question de l’Olympique de Marseille et de son titre en Ligue des Champions en 1993 mais bien de l’équipe de France. Après avoir inversé la tendance en finale de la Ligue des Nations suite à l’ouverture du score d’Oyarzabal, les hommes de Didier Deschamps ont inscrit une ligne de plus au palmarès des Bleus et une ligne de plus dans l’histoire du football.

Grâce aux buts de Karim Benzema et Kylian Mbappé, l’équipe de France succède au Portugal au rang de vainqueur de la Ligue des Nations et est devenue la première nation à remporter cette compétition, après avoir déjà inscrit l’Euro (1984, 2000) et la Coupe du Monde (1998, 2018) à son palmarès d’après l’UEFA.

On peut d’ailleurs pousser la performance plus loin puisque la France devient le premier pays à remporter ces trois trophées en plus des Jeux Olympiques, de la Coupe des Confédérations, des Coupes du Monde U20 et U17 ainsi que des Euros U21, U19 et U17. La France ou un pays de succès.