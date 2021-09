Equipe de France : Giroud regrette le manque de communication de Deschamps

Absent du dernier rassemblement des Bleus, Olivier Giroud regrette de ne pas avoir été mis au courant de son éviction par le sélectionneur français.

Il était le grand absent de la liste de Didier Deschamps. Attaquant des Bleus depuis 2011, Olivier Giroud et ses 41 buts en 110 sélections n'avait pas été retenu par le sélectionneur pour le dernier rassemblement. Le Champion du Monde 2018 fait potentiellement les frais de sa sortie médiatique maladroite peu avant l'Euro.

Depuis l'absence de son nom dans la liste, nombreux sont les observateurs à critiquer le choix du sélectionneur. Et pour cause, transféré à l'AC Milan cet été, Olivier Giroud devrait bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent qu'à Chelsea durant cette saison 2021-22. D'autant qu'il n'a visiblement rien perdu de ses talents de buteur...

"Il faut une nouvelle fois avancer​"

Plus que son absence, le principal intéressé regrette surtout le manque de communication de Didier Deschamps, lequel ne l'avait pas informé en amont de son éviction du groupe tricolore. "Oui, ça m'a surpris, un peu. Surtout, le fait de ne pas avoir été mis au courant avant. Mais, voilà, c'est comme ça. Il faut une nouvelle fois avancer et on verra ce que l'avenir nous réserve", a regretté Olivier Giroud au micro de l'émission Téléfoot, sur TF1. Professionnel, il n'a pas tiré un trait sur ses objectifs personnels.

"Si on fait appel à moi, je donnerai mon maximum pour aider l'équipe. Pourquoi ne pas essayer de me rapprocher un peu plus de Titi (Henry, détenteur du record de buts en équipe de France avec 51 réalisations, soit 5 de plus que Giroud), mais ça, ce sera l'avenir qui nous le dira et si temps de jeu il y aura, si je puis dire".

Pour rappel, Olivier Giroud a disputé trois rencontres de Serie A avec l'AC Milan cette saison. Titularisé à trois reprises, l'attaquant a inscrit deux buts en 226 minutes jouées. Suffisant pour espérer convaincre Didier Deschamps ? Une chose est sûre, il souffre de la comparaison avec son concurrent Karim Benzema, étincelant à Madrid.