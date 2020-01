AC Milan, Zlatan Ibrahimovic explique le choix de son numéro

L'avant-centre suédois portera le numéro 21 pour son retour à l'AC Milan. Il a expliqué son choix après son arrivée en Italie.

Zlatan Ibrahimovic est de retour en terre connu, en terre conquise. Le Suédois a brillé en et remporté plusieurs titres de champion dont un avec l' . Libre de tout contrat depuis son départ des , le Suédois a donc décidé de revenir à l'AC Milan pour aider le club en difficulté cette saison en championnat. L'ancien attaquant du PSG va devoir apporter toute sa grinta, son expérience et sa science du but à cette équipe.

Zlatan Ibrahimovic a signé un contrat pour les six prochains mois et pourrait prolonger son bail d'une saison supplémentaire au terme de la saison actuelle. Le Suédois portera le numéro 21 pour son retour à l'AC Milan. Un numéro qu'il n'a jamais porté dans sa carrière. Il faut dire que les numéros 9 et 10 sont déjà pris, et l'avant-centre de 38 ans n'a visiblement pas voulu s'imposer et négocier pour récupérer l'un de ses deux numéros fétiche.

"Mon fils a choisi mon numéro"

Zlatan Ibrahimovic ne s’est pas encore exprimé devant la presse mais il a déjà dévoilé quelques coulisses de son retour à l’AC Milan dans une interview accordée à la chaîne du club. L’attaquant suédois a atterri jeudi en Lombardie pour y effectuer sa visite médicale et participer à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Ce vendredi, il va tenir sa conférence de presse tant attendue. Avant cela, il a expliqué le choix du numéro 21.

"Le 21? C'est le numéro choisi par mon fils. J’ai montré à mes enfants les numéros disponibles et ils ont choisi 21. Je suis ici pour aider le club, aider l'équipe à améliorer la situation et personnellement faire du mieux que je peux. Je suis heureux d'être ici, c'est finalement officiel. Ici, je suis lié à beaucoup de souvenirs et seulement positifs. Milan est un grand club, une grande équipe et il y a un grand San Siro. J'ai très faim, je suis disposé et confiant en moi", a indiqué Zlatan Ibrahimovic.

L'attaquant suédois s'est également amusé face aux longues négociations qui ont eu lieu entre lui et l'AC Milan pour finalement parvenir à un accord : "Au cours des dernières semaines, j'ai plus parlé avec Boban et Maldini (dirigeants du club, ndlr) qu'avec ma femme, s’est-il amusé. Mais tout s'est bien passé parce que je suis ici. Je n'ai jamais eu peur". Zlatan Ibrahimovic est très attendu à l'AC Milan et comme souvent il aura envie de faire taire tous ses détracteurs et prouver qu'à 38 ans il a encore le niveau requis pour jouer en .