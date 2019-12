OFFICIEL - Zlatan Ibrahimovic de retour à l'AC Milan

Passé par l'AC Milan entre 2010 et 2012, l'attaquant suédois de 38 ans s'est engagé avec les Rossoneri.

Libre depuis son départ des au terme de la saison de , Zlatan Ibrahimovic a longtemps laissé planer le doute sur son avenir. L'attaquant suédois passé par les plus grands championnats européens a teasé à plusieurs reprises sur son futur laissant paraître certains indices sur son prochain club. C'est désormais officiel, Zlatan Ibrahimovic est de retour à Milan, du côté des Rossoneri qu'il a représenté entre 2010 et 2012 avant de rejoindre le .

Lors de son premier passage à l' , Zlatan Ibrahimovic a remporté le championnat italien dès sa première saison, finissant vice-champion de la saison suivante. L'AC Milan a publié un communiqué ce vendredi soir pour prévenir d'une annonce importante à venir, confirmant par la suite le retour de l'attaquant suédois à San Siro. C'était dans l'air du temps depuis plusieurs jours puisque l'ensemble de la presse italienne s'accordait à dire que les deux parties avaient trouvé un accord.

L'annonce de l'AC Milan clôt un long feuilleton sur le marché : "L'AC Milan annonce avoir conclu un accord pour s'attacher les droits du footballeur Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois est parvenu à un accord avec le Club Rossoneri jusqu'à la fin de cette saison, avec la possibilité de le prolonger pour la saison suivante". Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic devrait recevoir environ trois millions d'euros d'ici à juin 2020, tandis que 4,5 millions supplémentaires seront nécessaires pour le garder jusqu'à l'été 2021.

Les premiers mots d'Ibrahimovic en tant que nouveau joueur de l'AC Milan ont également été publié, le Suédois révèle son enthousiasme: "Je retourne dans un club que je respecte énormément et dans une ville que j'aime. Je vais me battre avec mes coéquipiers pour changer le cours de cette saison et je ferai tout pour atteindre nos objectifs". Un long chantier attend le Suédois devant lui puisqu'il rejoint un AC Milan en difficulté en .