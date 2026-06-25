En raison d’une crise administrative, la FIFA a suspendu l’équipe nationale concernée et l’empêche ainsi de prendre part à ses compétitions

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé la suspension immédiate et jusqu’à nouvel ordre de l’affiliation de la Fédération népalaise de football, en raison d’une ingérence extérieure dans ses processus électoraux.

Selon le journal français L’Équipe, cette décision a été prise par le Bureau du Conseil de la FIFA et devra encore être validée par le Conseil lors de sa prochaine réunion.

Conséquence directe de cette suspension, la Fédération népalaise perd tous ses droits d’affiliation, tandis que ses sélections nationales, ses clubs et ses dirigeants sont interdits de toute compétition et manifestation organisée par la FIFA, y compris les conférences officielles.

La sélection népalaise, qui n’a jamais pris part à une phase finale de la Coupe du monde et n’est pas engagée dans l’édition 2026 à venir aux États-Unis, au Canada et au Mexique, se trouve donc écartée de toute compétition internationale.

Une crise administrative à l’origine de la sanction

Cette suspension intervient alors que la fédération locale est engagée dans un conflit avec le Conseil national des sports du Népal au sujet des modalités d’organisation des élections présidentielles.

La fédération avait tenté d’organiser des élections présidentielles anticipées, environ cinq mois avant la fin du mandat de l’actuel président Pankaj Bikram Nimpang, déclenchant des objections internes et l’intervention du Conseil national des sports.

En début d’année, le Conseil avait déjà suspendu la fédération népalaise au niveau national pendant trois mois, avant de revenir sur sa décision ; néanmoins, le contentieux sur la légitimité du processus électoral a persisté.

Refusant toute ingérence gouvernementale,

La FIFA rappelle que toute ingérence d’une instance extérieure ou gouvernementale dans la gestion des fédérations nationales ou dans leurs processus électoraux constitue une violation flagrante des règlements qui encadrent le football.

Pour l’instance mondiale, le refus du Conseil de reconnaître les procédures électorales engagées par la Fédération, ainsi que les décisions et mesures réciproques adoptées par les deux parties, constitue une ingérence directe dans les affaires fédérales.

Ce contentieux a gelé le processus électoral : aucune nouvelle élection n’a encore eu lieu, laissant le football népalais dans une incertitude administrative.

La situation s’est encore compliquée depuis l’expiration, le 19 juin, du mandat de l’actuel président Pankaj Bikram Nimpang, aucune solution n’ayant été trouvée pour assurer une transition conforme aux règlements de la FIFA.