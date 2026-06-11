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Saoud Abdelhamid attise la colère des supporters à la veille de la Coupe du monde !

Arabie Saoudite vs Sénégal
Arabie Saoudite
Sénégal
Matchs Amicaux
S. Abdulhamid
Saudi Pro League
Arabie saoudite
Sénégal

Un joueur vedette de l’équipe de Lens a été pris à partie.

Ces dernières heures, une polémique a éclaté parmi les supporters saoudiens sur les réseaux sociaux, suite au comportement de Badr Al-Saud, star de l'équipe nationale saoudienne, lors du match amical qui a opposé les « Verts » à leurs homologues sénégalais dans le cadre des derniers préparatifs pour la Coupe du monde 2026.

Les deux sélections se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0) mercredi à l’aube, lors d’un dernier test avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. La rencontre a donné lieu à plusieurs observations techniques et à quelques séquences ayant suscité la réaction des supporters.

Lors d’une offensive saoudienne, les caméras ont capté le moment où Saud Abdelhamid s’est vivement adressé à son coéquipier Mohammed Abou Al-Shamat, estimant qu’il s’était mal positionné et avait gâché une occasion offensive prometteuse.

Le latéral droit, qui évolue au RC Lens, a alors poursuivi son recadrage avec une fermeté qui n’a pas échappé aux caméras, et la séquence a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux.

Son attitude a divisé les supporters : certains y voient un excès de fougue dicté par la quête de perfection à la veille du Mondial.

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D’autres observateurs estiment toutefois que le ton employé était excessif et qu’une remarque plus posée aurait été préférable, rappelant que l’équipe doit préserver sereinité et concentration à la veille du grand rendez-vous mondial.

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Sur la plateforme « X », de nombreux internautes ont critiqué l’attitude parfois « arrogante » du latéral droit, tandis que d’autres y voyaient simplement une réaction émotionnelle classique en plein match.

L’équipe d’Arabie saoudite souhaite désormais tourner la page de cet incident mineur et se consacrer pleinement à sa préparation pour le Mondial, où elle entamera son parcours dans le groupe H par un match piège face à l’Uruguay, avant d’affronter l’Espagne et le Cap-Vert.







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