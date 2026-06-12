Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Paraguay Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

La violente « bataille de novembre » pourrait-elle se répéter ? Une confrontation de Coupe du monde au bord de l’explosion

Etats-Unis
Coupe du monde
Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay
Etats-Unis vs Paraguay
Matchs Amicaux
É.-U.
Paraguay

Que s'est-il passé après ce maudit tir de pénalité ?

Les sélections des États-Unis et du Paraguay vont se retrouver sur la pelouse, un face-à-face qui s’annonce déjà discuté. Quelques mois après leur rencontre amicale de novembre dernier, émaillée d’une violente altercation ayant dégénéré en véritable chaos, les deux équipes ont l’occasion de prendre leur revanche.

La rencontre, disputée le 16 novembre 2025 au Subaru Park de Chester (Philadelphie), s’est conclue sur une victoire 1-0 des États-Unis, un résultat rapidement éclipsé par une violente altercation survenue à la 91^e minute.

Tout a commencé à la suite d’un désaccord sur une remise en jeu entre le défenseur Gustavo Gómez et le milieu de terrain Alex Freeman. Les joueurs des deux équipes se sont alors rués sur le point de chute du ballon, et la situation a rapidement dégénéré en une bagarre générale ponctuée de coups de poing, de bousculades violentes et de chutes.

La tension a culminé lorsque Gustavo Gómez a attrapé le gardien américain Matt Freese à la gorge, lui provoquant une blessure à la bouche et un saignement. 

Si certains joueurs des deux camps ont tenté de calmer les esprits, il a fallu plusieurs minutes pour que les équipes encadrant réussissent à rétablir l’ordre.

Coupe du monde
Etats-Unis crest
Etats-Unis
E-U
Paraguay crest
Paraguay
PAR

Malgré les spéculations sur d’éventuelles sanctions, la FIFA a finalement fermé les yeux, rappelant qu’il s’agissait d’un match amical.

Cette fois, l’atmosphère semble plus sereine, même si les observateurs écartent toute récidive, malgré la tension toujours palpable entre les deux camps.

Publicité