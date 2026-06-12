Les sélections des États-Unis et du Paraguay vont se retrouver sur la pelouse, un face-à-face qui s’annonce déjà discuté. Quelques mois après leur rencontre amicale de novembre dernier, émaillée d’une violente altercation ayant dégénéré en véritable chaos, les deux équipes ont l’occasion de prendre leur revanche.

La rencontre, disputée le 16 novembre 2025 au Subaru Park de Chester (Philadelphie), s’est conclue sur une victoire 1-0 des États-Unis, un résultat rapidement éclipsé par une violente altercation survenue à la 91^e minute.

Tout a commencé à la suite d’un désaccord sur une remise en jeu entre le défenseur Gustavo Gómez et le milieu de terrain Alex Freeman. Les joueurs des deux équipes se sont alors rués sur le point de chute du ballon, et la situation a rapidement dégénéré en une bagarre générale ponctuée de coups de poing, de bousculades violentes et de chutes.

La tension a culminé lorsque Gustavo Gómez a attrapé le gardien américain Matt Freese à la gorge, lui provoquant une blessure à la bouche et un saignement.

Si certains joueurs des deux camps ont tenté de calmer les esprits, il a fallu plusieurs minutes pour que les équipes encadrant réussissent à rétablir l’ordre.

Malgré les spéculations sur d’éventuelles sanctions, la FIFA a finalement fermé les yeux, rappelant qu’il s’agissait d’un match amical.

Cette fois, l’atmosphère semble plus sereine, même si les observateurs écartent toute récidive, malgré la tension toujours palpable entre les deux camps.