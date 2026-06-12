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Muhammad Sharaf Eldeen

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Quatre changements sont attendus dans le onze brésilien par rapport à la rencontre face à l’Égypte. Voici la composition probable du Brésil pour son match contre le Maroc

Brésil vs Maroc
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C. Ancelotti
Vinicius Junior
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Brésil vs Egypte
Egypte
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Brésil
Maroc
É.-U.
Italie
Égypte

Vinícius et Raphinha mèneront l’attaque

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a quasiment arrêté son onze de départ pour la rencontre face au Maroc, programmée demain dimanche (heure de la côte Est des États-Unis), lors de la première journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026.

Selon la version brésilienne du réseau « ESPN », le technicien italien a reconduit le même onze lors de la dernière séance d’entraînement, confirmant ainsi son choix.

Plusieurs changements sont ainsi attendus par rapport à la dernière sortie amicale contre l’Égypte (2-1), avec les entrées de Danilo, Gabriel Magalhães, Alex Sandro et Matheus Cunha aux places de Wesley, Roger Ibáñez, Douglas Santos et Igor Thiago.

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Selon le réseau brésilien, la Seleção devrait aligner la composition suivante :

Alisson gardera les buts, derrière une défense composée de Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Alex Sandro.

Au milieu, Casemiro et Bruno Guimarães devraient animer le jeu, tandis que l’attaque sera confiée à Lucas Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior et Matheus Cunha.

La Seleção vise un sixième sacre mondial, tandis que les Lions de l’Atlas aspirent à confirmer, voire à surpasser, leur parcours historique de 2022, qui les avait vus atteindre les demi-finales au Qatar.

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