Bilan des sélections arabes à l’issue de la première journée de la Coupe du monde : un quadruplé éclatant, des revers attendus et un naufrage tunisien

Le premier tour a offert un premier aperçu du niveau des sélections arabes dans la Coupe du monde 2026 : quatre d’entre elles ont confirmé leur capacité à rivaliser techniquement et tactiquement avec les grandes nations du football, trois se sont logiquement inclinées face à des adversaires plus forts, tandis qu’une seule a dérogé à la règle, à savoir la Tunisie, éliminée de manière surprenante.
Le point commun le plus marquant a été que les équipes arabes ont fait preuve de courage tactique et se sont défendues en bloc organisé. L’Égypte, l’Arabie saoudite, le Qatar et le Maroc ont ainsi réussi à récolter des points précieux face à des équipes favorites pour aller loin dans la compétition.
En revanche, les sélections de Jordanie, d’Irak et d’Algérie ont rappelé qu’entrer dans la Coupe du monde par la grande porte impose un apprentissage express, sans pour autant exclure tout espoir de redressement lors des deuxième et troisième journées, d’autant plus que certains matchs sont, sur le papier, « à portée de main ».
La Tunisie, elle, doit désormais relever un défi d’honneur plus que de qualification, avec un nouveau sélectionneur familier du football arabe mais privé de toute marge de manœuvre.
La deuxième journée s’annonce donc décisive : elle dira qui restera dans la catégorie des « sensationnels » et qui tombera dans celle des « passages éphémères », au terme d’un Mondial appelé à inscrire un nouveau chapitre dans l’histoire du football arabe.