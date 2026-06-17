Bilan des sélections arabes à l’issue de la première journée de la Coupe du monde : un quadruplé éclatant, des revers attendus et un naufrage tunisien

Huit sélections arabes se sont récemment qualifiées d’un seul coup pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, une première historique qui témoigne de la présence croissante des pays arabes dans la plus grande compétition de football.

Dès la première journée, le spectacle a été au rendez-vous : des matchs nuls au goût de victoire contre des puissances européennes et sud-américaines, des défaites logiques pour des sélections en découverte ou face à des champions du monde, et même un séisme tunisien ayant entraîné le limogeage de l’entraîneur Sabri Lamouchi et la nomination express du Français Hervé Renard, premier rebondissement technique du tournoi.