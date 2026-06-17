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Bilan des sélections arabes à l’issue de la première journée de la Coupe du monde : un quadruplé éclatant, des revers attendus et un naufrage tunisien

FEATURES
Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Écosse vs Maroc
Écosse
Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
Nouvelle-Zélande vs Égypte
Nouvelle-Zélande
Arabie saoudite vs Uruguay
Arabie saoudite
Uruguay
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Qatar vs Suisse
Qatar
Suisse
Canada vs Qatar
Canada
Autriche vs Jordanie
Autriche
Jordanie
Jordanie vs Algérie
Algérie
Argentine vs Algérie
Argentine
Irak vs Venezuela
Irak
Venezuela
Matchs Amicaux
Irak vs Norvège
Norvège
France vs Irak
France
Brésil
Maroc
É.-U.
Écosse
Belgique
Égypte
Nouvelle-Zélande
Canada
Arabie saoudite
Uruguay
Espagne
Qatar
Suisse
Autriche
Jordanie
Algérie
Argentine
Irak
Venezuela
Norvège
France

Les huit sélections arabes ont affiché des résultats et des niveaux de performance variés.

Huit sélections arabes se sont récemment qualifiées d’un seul coup pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, une première historique qui témoigne de la présence croissante des pays arabes dans la plus grande compétition de football.

Dès la première journée, le spectacle a été au rendez-vous : des matchs nuls au goût de victoire contre des puissances européennes et sud-américaines, des défaites logiques pour des sélections en découverte ou face à des champions du monde, et même un séisme tunisien ayant entraîné le limogeage de l’entraîneur Sabri Lamouchi et la nomination express du Français Hervé Renard, premier rebondissement technique du tournoi.

  • Le Maroc impose son rythme au Brésil

    Le Maroc, révélation du Mondial 2022 et première nation africaine à atteindre les demi-finales, a confirmé son statut en arrachant un précieux match nul 1-1 face au Brésil à New York, lors du premier grand choc arabe de cette édition.

    Ismail Saibari a d’abord offert un avantage mérité aux « Lions de l’Atlas », avant que Vinícius Júnior n’égalise pour la Seleção. La rencontre a confirmé que le Maroc n’était pas venu aux États-Unis pour simplement rééditer son exploit qatari, mais bien pour aller plus loin avec une génération désormais habituée à défier les cadors avec une confiance totale.

    Ce point précieux glané dès l’entame de la phase de groupes booste le moral des Marocains et met la pression sur leurs futurs adversaires.

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  • L'Égypte a mis la Belgique en difficulté

    La sélection égyptienne a réalisé l’une de ses meilleures performances en Coupe du monde en arrachant un précieux match nul 1-1 face à la Belgique lors de son entrée en lice dans le groupe 7 à Seattle.

    Imam Ashour a ouvert le score dès la 19e minute d’une frappe puissante, avant que Mohamed Hani, sous la pression de Romelu Lukaku, ne marque contre son camp et prive ainsi les Pharaons d’une première victoire historique dans l’épreuve.

    Solide défensivement et prompt en transition, le collectif égyptien, porté par un Salah combatif, a démontré qu’il pouvait légitimement briguer une place en huitièmes de finale, et non se contenter d’un simple rôle d’outsider dans une poule complétée par l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

  • Le Qatar arrache un point historique face à la Suisse

    À Santa Clara, la Suisse, longtemps dominatrice, semblait se diriger vers une victoire aisée, mais le Qatar a finalement décroché un match nul in extremis (1-1) grâce à un coup de tête de son capitaine Boualem Khoukhi dans le temps additionnel.

    Les Suisses avaient ouvert le score par Breel Embolo sur penalty en première période et dominé les débats avec plusieurs tirs et occasions. Mais le capitaine Boualem Khoukhi a surgi à la 94e minute pour placer une tête décisive sur un centre, but l’arbitre a finalement accordé un c.s.c. au défenseur Miro Mehmedi. Ce point historique est le premier obtenu par le Qatar en Coupe du monde hors de ses terres.

    Ce point n’est pas seulement un acquis comptable : il prouve que le champion d’Asie 2019 a tiré les enseignements de son statut de pays organisateur en 2022 et qu’il est désormais capable de rivaliser avec des formations européennes mieux classées.

  • Héroïsme saoudien

    L'Arabie saoudite a failli reproduire la surprise de 2022 face à l'Argentine en menant 1-0 contre l'Uruguay à Miami grâce à Abdelilah Al-Omari, avant que Maxi Araujo n'égalise (1-1).

    Les « Verts » ont livré une performance défensive héroïque, bien aidés par un Mohammed Al-Owais des grands soirs, auteur de multiples arrêts face à un arsenal offensif redoutable. Ce point précieux maintient leurs espoirs de qualification dans un groupe où figurent également l’Espagne et le Cap-Vert.

  • La Jordanie… Une défaite douloureuse

    Pour son premier match en Coupe du monde, la Jordanie s’est logiquement inclinée 1-3 face à l’Autriche à San Francisco, une défaite explicable par l’écart d’expérience et de maturité entre les deux équipes.

    Malgré le magnifique but inscrit par Ali Alwan, qui a redonné espoir aux Nashama, des erreurs défensives et un manque de sang-froid dans les moments décisifs ont coûté à la sélection son premier point historique en Coupe du monde.

    Malgré tout, les Jordaniens ont affiché un potentiel offensif certain et ont frôlé un résultat positif. En corrigeant leurs erreurs défensives, les Nashama pourraient se révéler redoutables lors des deux prochaines rencontres du groupe J.

  • L'Irak défie Haaland

    Après quarante ans d’attente, l’Irak a fait son retour en Coupe du monde et a immédiatement croisé une véritable machine offensive : Erling Haaland. Les Irakiens se sont inclinés 1-4 face à la Norvège à Foxborough.

    Le score peut paraître sévère, mais il était prévisible face à une sélection européenne emmenée par l’un des attaquants les plus redoutables de la planète. Les « Lions de Mésopotamie » ont toutefois réussi à inscrire un but et ont parfois tenté de sortir le ballon et de mettre la pression, avant que les différences individuelles et le rythme physique ne fassent pencher la balance en faveur de la Norvège.

    Si le rêve irakien reste intact, il passe désormais par un parcours sans faute face à la France et au Sénégal, deux adversaires de premier plan : un défi qui exigera à la fois réalisme tactique et courage.

  • L'Algérie paie cher sa confrontation avec Messi

    L’Algérie a été la troisième victime arabe du tirage au sort. Opposée à l’Argentine, tenante du titre, elle s’est inclinée 0-3 à Kansas City pour son entrée en lice dans un groupe partagé avec la Jordanie et l’Autriche.

    Lionel Messi a inscrit un triplé historique face aux « Verts », lors d’une rencontre qui a mis en évidence l’écart considérable de maturité et d’expérience entre les deux équipes, malgré les tentatives algériennes de riposter à l’offensive déferlante du Tango.

    Malgré la lourdeur du score, les Algériens sont conscients que leur véritable bataille pour la qualification se jouera lors des deux confrontations directes face à la Jordanie et l’Autriche.

  • Une catastrophe tunisienne secoue le monde du football

    Contrairement aux autres sélections arabes, la Tunisie a vécu un véritable cauchemar : une débandade défensive et une défaite 1-5 face à la Suède à Monterrey, dans le groupe 6, l’une de ses plus lourdes défaites en Coupe du monde.

    La Suède, venue des barrages européens, a exploité les failles défensives des Tunisiens pour inscrire cinq buts : un doublé de Yassine Ayari, d’origine tunisienne, et des réalisations isolées d’Isaac, Giocuris et Svanberg. Les « Aigles de Carthage », méconnaissables, sont apparus sans âme ni structure, loin de l’image affichée lors des qualifications.

    Le véritable séisme n’a pas seulement résidé dans le score, mais aussi dans la décision immédiate de la Fédération tunisienne de limoger l’entraîneur Sabri Lamouchi après la rencontre. Il devient ainsi le premier coach évincé de la Coupe du monde 2026, tandis que le Français Hervé Renard est nommé jusqu’à la fin du tournoi dans l’espoir de redresser la barre avant les affrontements face au Japon et aux Pays-Bas.

  • Entre fierté et inquiétude : que signifie cette tournée pour les Arabes ?

    Le premier tour a offert un premier aperçu du niveau des sélections arabes dans la Coupe du monde 2026 : quatre d’entre elles ont confirmé leur capacité à rivaliser techniquement et tactiquement avec les grandes nations du football, trois se sont logiquement inclinées face à des adversaires plus forts, tandis qu’une seule a dérogé à la règle, à savoir la Tunisie, éliminée de manière surprenante.

    Le point commun le plus marquant a été que les équipes arabes ont fait preuve de courage tactique et se sont défendues en bloc organisé. L’Égypte, l’Arabie saoudite, le Qatar et le Maroc ont ainsi réussi à récolter des points précieux face à des équipes favorites pour aller loin dans la compétition.

    En revanche, les sélections de Jordanie, d’Irak et d’Algérie ont rappelé qu’entrer dans la Coupe du monde par la grande porte impose un apprentissage express, sans pour autant exclure tout espoir de redressement lors des deuxième et troisième journées, d’autant plus que certains matchs sont, sur le papier, « à portée de main ».

    La Tunisie, elle, doit désormais relever un défi d’honneur plus que de qualification, avec un nouveau sélectionneur familier du football arabe mais privé de toute marge de manœuvre.

    La deuxième journée s’annonce donc décisive : elle dira qui restera dans la catégorie des « sensationnels » et qui tombera dans celle des « passages éphémères », au terme d’un Mondial appelé à inscrire un nouveau chapitre dans l’histoire du football arabe.