Après la rencontre, reportée d’une heure en raison d’orages en Floride, Tuchel a assumé l’entière responsabilité de cette confusion. Le technicien allemand a expliqué que le protocole habituel de tir au but avait été perturbé par de multiples substitutions durant ce match amical, le tireur désigné, Harry Kane, ayant été remplacé.

« Il y a eu beaucoup de remplacements et l’ordre des tireurs n’était plus clair », a expliqué Tuchel aux journalistes. « Anthony était le deuxième tireur. Ce n’était pas affiché sur le mur ; normalement, c’est affiché sur le mur car nous savons que nous n’avons que cinq remplaçants, mais il y avait déjà eu beaucoup de remplacements, ce qui a entraîné un petit malentendu. C’était notre responsabilité et nous devions le communiquer verbalement. »

Concernant le travail défensif de Bellingham au milieu de terrain, Tuchel a ajouté : « Nous avons défini notre ADN : le jeu sans ballon, l’intensité, le pressing. Je voulais voir Jude jouer pour la première fois aux côtés de Harry (Kane), Elliot (Anderson) et Declan (Rice) dans l’entrejeu. Je sais ce que Morgan (Rogers) nous apporte à ce poste. J’ai déjà vu cela maintes fois. Pour Jude, c’était une première. Il adhère à ces principes, il doit le faire et il prend plaisir à le faire ; c’est l’ADN de notre jeu. Et il l’a fait au même niveau élevé que tout le monde. »



