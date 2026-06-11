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« Malentendu » : Anthony Gordon et Jude Bellingham impliqués dans un incident gênant lors d’un penalty pour l’Angleterre, la star du Real Madrid se voyant retirer le droit de tirer
Confusion autour d'un penalty lors de la victoire de l'Angleterre
La victoire 3-0 de l’Angleterre face au Costa Rica à Orlando s’est déroulée sans accroc, mais un bref incident impliquant Bellingham et Gordon a attiré l’attention en seconde période. Après l’obtention d’un penalty, Bellingham s’est emparé du ballon pour augmenter le score. Toutefois, suite à une intervention immédiate depuis la touche, le milieu du Real Madrid a été invité à laisser sa place à Gordon.
Le Barcelonais, en pleine forme, s’est alors présenté devant le but et a transformé la sentence pour porter le score à 2-0. Si la scène a pu sembler maladroite sur la pelouse, Tuchel a rapidement précisé qu’elle était née d’une décision du banc plutôt que d’un quelconque ego. Ce « malentendu », survenu dans un tourbillon d’activité alors que l’Angleterre peaufinait son effectif avant le coup d’envoi du tournoi, en restera là.
Tuchel clarifie cette confusion
Après la rencontre, reportée d’une heure en raison d’orages en Floride, Tuchel a assumé l’entière responsabilité de cette confusion. Le technicien allemand a expliqué que le protocole habituel de tir au but avait été perturbé par de multiples substitutions durant ce match amical, le tireur désigné, Harry Kane, ayant été remplacé.
« Il y a eu beaucoup de remplacements et l’ordre des tireurs n’était plus clair », a expliqué Tuchel aux journalistes. « Anthony était le deuxième tireur. Ce n’était pas affiché sur le mur ; normalement, c’est affiché sur le mur car nous savons que nous n’avons que cinq remplaçants, mais il y avait déjà eu beaucoup de remplacements, ce qui a entraîné un petit malentendu. C’était notre responsabilité et nous devions le communiquer verbalement. »
Concernant le travail défensif de Bellingham au milieu de terrain, Tuchel a ajouté : « Nous avons défini notre ADN : le jeu sans ballon, l’intensité, le pressing. Je voulais voir Jude jouer pour la première fois aux côtés de Harry (Kane), Elliot (Anderson) et Declan (Rice) dans l’entrejeu. Je sais ce que Morgan (Rogers) nous apporte à ce poste. J’ai déjà vu cela maintes fois. Pour Jude, c’était une première. Il adhère à ces principes, il doit le faire et il prend plaisir à le faire ; c’est l’ADN de notre jeu. Et il l’a fait au même niveau élevé que tout le monde. »
En football, privilégier le collectif plutôt que les individus demeure une clé de la réussite.
Interrogé sur l’incident du penalty et sur les prestations de Bellingham et Gordon, Tuchel a botté en touche. Il a refusé de les mettre en cause, préférant souligner l’effort collectif et l’attitude irréprochable des remplaçants malgré la chaleur floridienne.
« Je ne souhaite pas m’exprimer sur ces deux performances, car il est encore trop tôt pour se focaliser sur ces joueurs », a-t-il tranché. « Nous avions une équipe très solide dès le départ, nous le savions, et nous disposions de bons remplaçants, car telle est la nature de notre effectif ; l’attitude sur le banc a été irréprochable. J’ai simplement apprécié la performance sur l’ensemble des 90 minutes, et les deux joueurs, Jude et Anthony, y ont contribué. »
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Les Three Lions sont prêts pour Dallas.
Malgré un léger frisson lors de la séance de tirs au but, le camp anglais respire la confiance. Les réalisations de Rice, Gordon et Ollie Watkins ont offert une soirée sereine aux hommes de Tuchel, qui ont traversé l’épreuve sans nouvelle blessure. Le groupe rejoindra désormais son camp de base à Kansas City pour peaufiner sa préparation avant d’affronter la Croatie à Dallas.
Tuchel estime que la cohésion du groupe est à son apogée, alors que l’équipe vise un premier titre mondial depuis soixante ans. « Si nous parvenons à jouer ainsi, à progresser au fil du tournoi et à préserver cette cohésion, cette fraternité et cet esprit d’équipe manifestés aujourd’hui, nous créerons un lien incroyable avec nos supporters et vivrons, je l’espère, une expérience extraordinaire », a conclu l’entraîneur.