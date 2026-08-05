Goal.com
En direct€50
USMNT young playersGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Ça va être essentiel » : Zavier Gozo, Julian Hall et Noahkai Banks en tête des jeunes talents que Mauricio Pochettino devrait lancer avec l’USMNT

Analysis
États-Unis
FEATURES
Z. Gozo
A. Mehmeti
J. Hall
M. Pochettino
Major League Soccer

GOAL se penche sur les nouveaux visages qui devraient rejoindre les États-Unis le plus tôt possible.

L’une des choses qui semblent le plus enthousiasmer Mauricio Pochettino, c’est la possibilité d’intégrer de nouveaux visages. Après avoir officiellement confirmé cette semaine son retour en tant que sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Pochettino s’est longuement exprimé sur son envie de démarrer quelque chose de nouveau. Cela passe notamment par l’émergence d’une nouvelle génération, qui pourrait constituer l’ossature de l’USMNT en 2030.

« Je pense que ce sera essentiel, a déclaré Pochettino cette semaine. Il sera important de montrer aux jeunes que nous croyons vraiment qu’ils ont le potentiel pour être là en 2030.

« Nous avons quatre ans pour commencer à travailler, à apprendre à les connaître et à mettre en place les principes que nous attendons d’eux. Je pense que maintenant, après notre expérience, nous devons offrir à tout le monde, aux joueurs qui étaient avec nous à la Coupe du monde ou qui faisaient partie du dernier cycle, ainsi qu’à la nouvelle génération, à un nouveau jeune joueur, ou à un joueur qui a peut-être mûri, mais n’a pas eu la possibilité de faire partie de ce processus, le sentiment que, s’ils sont performants, ils peuvent avoir la possibilité de nous rejoindre. »

Alors, qui sont ces jeunes joueurs ? Lesquels sont capables de rejoindre l’USMNT dès maintenant ? GOAL se penche sur plusieurs jeunes stars qui pourraient bientôt lancer leur carrière avec l’USMNT...

  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    Noahkai Banks, FC Augsbourg

    De tous les noms de cette liste, c’est le plus intéressant, et pas seulement parce qu’il évolue à un poste où il y a un besoin : défenseur central. Non, c’est l’historique de Banks qui rend cela si intrigant, tout comme la grande question qui l’accompagne : est-il prêt et disposé à s’engager ?

    Ce n’était pas le cas au printemps, ce qui explique au final pourquoi il ne figurait pas dans la liste pour la Coupe du monde. Après avoir rejoint l’USMNT à l’automne pour des matches amicaux, Banks a demandé à ne pas participer au rassemblement de mars afin de réfléchir à ses options dans un contexte d’intérêt de l’Allemagne. Malheureusement pour Banks, cette décision a ensuite été suivie d’une baisse de son temps de jeu. Il n’a disputé qu’un seul match sur l’ensemble des mois d’avril et de mai, en entrant en jeu pour 29 minutes lors d’une défaite 4-0 contre l’Union Berlin en mai.

    Avec Banks, c’est qu’il pourrait potentiellement changer la donne pour l’USMNT. Même si quelques bons espoirs au poste de défenseur central pointent à l’horizon, aucun ne semble vraiment avoir le potentiel pour devenir excellent comme Banks l’a. Peut-il franchir ce cap et, si oui, peut-il le faire sous le maillot de l’USMNT ?

    Pour Pochettino, dont l’accent est mis très fortement sur la culture, un retour de Banks exigerait probablement un engagement majeur et un mea culpa, mais c’est un talent pour lequel cela en vaut clairement la peine.

    • Publicité
  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall, New York Red Bulls

    Encore un autre binational, même si celui-ci se trouve dans une situation différente. La Pologne tourne autour de la star des New York Red Bulls, qui est généralement restée fidèle au soccer américain. S’il est ignoré à l’automne, cela pourrait-il changer ?

    Même indépendamment de tout cela, Hall mérite d’être observé sur la base de ses performances. Il compte neuf buts et quatre passes décisives en un peu moins de 1 600 minutes de MLS cette saison, ce qui le place derrière le seul attaquant des San Jose Earthquakes Preston Judd au nombre de buts et de passes décisives parmi les joueurs américains. À seulement 18 ans, Hall a véritablement explosé en MLS, décrochant une sélection au All-Star Game, et il mérite sa chance à l’international.

    La concurrence pour les postes offensifs est féroce, surtout si Pochettino voit Hall comme un n° 9. Il peut peut-être évoluer sur un côté, toutefois, en raison du manque relatif de profondeur aux postes d’ailier. Quoi qu’il en soit, Hall est un joueur qui a le potentiel pour réellement apporter en 2030, donc c’est une bonne idée de le lancer.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Zavier Gozo, Real Salt Lake-Crystal Palace

    En matière de talent offensif, Gozo en a montré beaucoup. La future star de Crystal Palace, qui évolue actuellement au Real Salt Lake, a été sélectionnée pour le All-Star Game en tant que l’un des meilleurs joueurs de MLS. Il n’a que 19 ans.

    Capable d’évoluer comme ailier ou piston, Gozo apporte de nombreuses réponses à Pochettino. C’est pourquoi il a été tout près d’intégrer la sélection pour la Coupe du monde malgré un total de zéro cape. Gozo figurait sur la liste préliminaire et, même si cela ne s’est pas fait à temps, cela a montré à quel point il en était proche.

    Pour cette raison, Gozo semble être une convocation évidente cet automne. La grande question sera de savoir où il s’intègre dans le système des États-Unis et avec qui il sera en concurrence pour du temps de jeu au cours des prochaines années.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

    Adri Mehmeti, New York Red Bulls

    Il y a une vraie chance que Mehmeti devienne un milieu de terrain comme le football américain n’en a jamais vu. Sa capacité à lire le jeu à seulement 17 ans est franchement effrayante, ce qui explique qu’il soit facile de voir en Mehmeti une pierre angulaire du milieu de terrain des États-Unis pendant longtemps.

    Ce moment pourrait-il arriver bientôt ? Peut-être. C’est beaucoup demander à un milieu de terrain de 17 ans, mais Mehmeti pourrait se hisser à la hauteur des défis qu’implique le fait d’évoluer au niveau international. Il a été comparé à Sergio Busquets, et il est salué pour sa capacité à être un métronome et à faire tourner l’équipe. Si cela se transpose au niveau international, et en particulier si cela se transpose rapidement, quel atout il sera pour les États-Unis.

    Il y aura des difficultés d’adaptation, et il y aura des moments où il devra s’ajuster au rythme du jeu, mais si vous pensez qu’il peut devenir une pierre angulaire, ces difficultés en vaudront la peine.


  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Peyton Miller, New England Revolutions et Luca Bombino, San Diego FC

    Nous allons regrouper ces deux latéraux ensemble.

    Bombino a 20 ans, et Miller en a 18, et les deux se sont imposés comme de véritables titulaires en MLS au poste d'arrière gauche. Depuis plusieurs années, ce poste ressemble un peu à un one-man show en sélection américaine, avec Antonee Robinson en tête d'affiche. Cependant, Robinson doit fêter ses 29 ans cette semaine et, avec une liste de problèmes physiques désormais plus longue, il est temps de penser à la succession. Sur la base du potentiel, Bombino et Miller semblent être les successeurs les plus probables.

    Il faut donc s'attendre à voir au moins l'un d'eux avoir une chance de s'imposer dès le début du cycle, alors que les États-Unis cherchent à combler un besoin à ce poste.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    Ceux à surveiller

    En plus de ceux mentionnés ci-dessus, plusieurs jeunes joueurs méritent d’être cités comme de futures options pour l’USMNT, même s’ils auront d’abord besoin d’un peu plus d’expérience avant de franchir ce cap.

    Cavan Sullivan et Mathis Albert, deux des meilleurs espoirs offensifs que le soccer américain ait connus, en font partie. Sullivan continue de se battre pour obtenir du temps de jeu avec le Philadelphia Union avant de franchir le grand pas vers l’Europe lorsqu’il aura 18 ans. Albert y est déjà et semble aux portes de l’équipe première du Borussia Dortmund. L’histoire nous dit que, si Albert parvient à faire cette percée en équipe première, ses débuts avec l’USMNT ne tarderont pas.

    Dans les buts, Diego Kochen est un joueur à suivre compte tenu de sa formation à Barcelone, mais il aura d’abord besoin de s’aguerrir lors d’un prêt à Lyngby cette saison. Kochen s’est entraîné avec l’USMNT cet été, tout comme les autres gardiens prometteurs Julian Eyestone et Andrew Rick, qui méritent eux aussi d’être mentionnés parmi les joueurs à surveiller.

    Enfin, gardez un œil sur Rokas Pukstas, qui semble prêt à franchir un nouveau cap en Europe après s’être vraiment fait un nom en Croatie.