L’une des choses qui semblent le plus enthousiasmer Mauricio Pochettino, c’est la possibilité d’intégrer de nouveaux visages. Après avoir officiellement confirmé cette semaine son retour en tant que sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Pochettino s’est longuement exprimé sur son envie de démarrer quelque chose de nouveau. Cela passe notamment par l’émergence d’une nouvelle génération, qui pourrait constituer l’ossature de l’USMNT en 2030.

« Je pense que ce sera essentiel, a déclaré Pochettino cette semaine. Il sera important de montrer aux jeunes que nous croyons vraiment qu’ils ont le potentiel pour être là en 2030.

« Nous avons quatre ans pour commencer à travailler, à apprendre à les connaître et à mettre en place les principes que nous attendons d’eux. Je pense que maintenant, après notre expérience, nous devons offrir à tout le monde, aux joueurs qui étaient avec nous à la Coupe du monde ou qui faisaient partie du dernier cycle, ainsi qu’à la nouvelle génération, à un nouveau jeune joueur, ou à un joueur qui a peut-être mûri, mais n’a pas eu la possibilité de faire partie de ce processus, le sentiment que, s’ils sont performants, ils peuvent avoir la possibilité de nous rejoindre. »

Alors, qui sont ces jeunes joueurs ? Lesquels sont capables de rejoindre l’USMNT dès maintenant ? GOAL se penche sur plusieurs jeunes stars qui pourraient bientôt lancer leur carrière avec l’USMNT...