Kevin De Bruyne en MLS ? La légende de Manchester City prête à quitter Naples alors que deux clubs américains mènent la course au transfert

De Bruyne pourrait se préparer à quitter Naples après une seule saison en Serie A. Selon Fichajes, le milieu belge de 35 ans envisage activement son avenir, avec un transfert en Major League Soccer qui apparaît comme une possibilité bien réelle.

Malgré un contrat en Italie jusqu’au 30 juin 2027, un départ anticipé pourrait être approuvé cet été. Son départ dépendra finalement de la capacité d’un club intéressé à trouver un accord financier avec Naples et à présenter un projet susceptible de convaincre le vétéran. Le club italien serait prêt à étudier une séparation afin de se libérer de l’un des plus gros salaires de son effectif.







