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Kevin De Bruyne en MLS ? La légende de Manchester City prête à quitter Naples alors que deux clubs américains mènent la course au transfert
Un départ de Naples se profile pour De Bruyne
De Bruyne pourrait se préparer à quitter Naples après une seule saison en Serie A. Selon Fichajes, le milieu belge de 35 ans envisage activement son avenir, avec un transfert en Major League Soccer qui apparaît comme une possibilité bien réelle.
Malgré un contrat en Italie jusqu’au 30 juin 2027, un départ anticipé pourrait être approuvé cet été. Son départ dépendra finalement de la capacité d’un club intéressé à trouver un accord financier avec Naples et à présenter un projet susceptible de convaincre le vétéran. Le club italien serait prêt à étudier une séparation afin de se libérer de l’un des plus gros salaires de son effectif.
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L’Inter Miami exclut une offensive pour le meneur de jeu
Malgré les rumeurs persistantes liant De Bruyne à un transfert à l’Inter Miami pour y rejoindre Lionel Messi, le club floridien n’est pas en négociations pour son recrutement. La franchise de MLS n’a pas entamé de discussions avec ses représentants et ne prévoit pas de le faire lors de ce mercato.
Cependant, le rêve américain n’est certainement pas terminé pour l’ancien joueur de Manchester City. Le Chicago Fire et le San Diego FC restent très attentifs à sa situation et ont montré un réel intérêt pour comprendre les conditions nécessaires à la conclusion d’un accord. Le Chicago Fire avait déjà tenté de recruter l’international belge à l’expiration de son contrat en Angleterre, mais il avait opté pour l’Italie à la place.
Des blessures ont perturbé sa première saison en Serie A
De Bruyne a rejoint Naples en tant qu’agent libre à l’été 2025, après un remarquable passage de dix saisons à l’Etihad Stadium. Il avait auparavant exploré des options en MLS avant de finalement s’engager pour un contrat de deux ans avec le poids lourd du football italien.
Malheureusement, sa première saison à Naples a été fortement perturbée par des problèmes physiques. Une blessure musculaire a considérablement limité son temps de jeu, au point qu’il n’a été titularisé que lors de 13 de ses 18 apparitions en Serie A. Malgré ces contretemps frustrants et un manque de régularité, le milieu de terrain est tout de même parvenu à inscrire cinq buts et délivrer deux passes décisives au cours de ses 1 166 minutes passées sur le terrain.
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Un duo de MLS attend la décision finale du milieu de terrain vétéran
Comme il est arrivé libre, Naples peut encore exiger une indemnité de transfert pour autoriser son départ. Toute négociation potentielle devra également respecter les strictes règles financières de la MLS, ce qui impliquera probablement que De Bruyne occupe une place de joueur désigné.
La prochaine étape repose désormais entièrement sur De Bruyne, qui doit décider s’il veut honorer son contrat en Italie ou réduire les exigences compétitives en rejoignant les États-Unis à l’approche des dernières étapes de sa carrière. Inter Miami étant officiellement hors course, Chicago Fire et San Diego FC attendront avec impatience sa décision finale avant de formuler une offre officielle.
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