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Larry Berg, MLSMajor League Soccer

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« Nos plus grandes opportunités sont encore à venir » : cinq enseignements de la conférence de presse de présentation de Larry Berg en MLS, des droits médiatiques à la promotion-relégation

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Major League Soccer
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Le futur commissaire de la MLS, Larry Berg, a abordé l’avenir de la ligue, les droits médiatiques, le développement des jeunes et la promotion-relégation lors de sa conférence de presse de présentation.

NEW YORK -- Il y a exactement 27 ans jour pour jour, Don Garber prenait les rênes en tant que commissaire de la Major League Soccer. Désormais, dans une salle comble du bureau new-yorkais de la MLS, des employés de la ligue, des représentants des clubs, des dirigeants de la Fédération américaine de football et des membres des médias se sont réunis pour voir Garber présenter officiellement son successeur, Larry Berg.

Garber dirige la MLS depuis 1999, supervisant son expansion de 10 à 30 clubs à travers les États-Unis et le Canada. Alors que la ligue tente de capitaliser sur l’élan de la Coupe du monde 2026, Berg arrive à un moment charnière.

Pour Berg, copropriétaire du LAFC, joueur de football de longue date, investisseur en capital-investissement et père de famille, cette opportunité représente quelque chose dont il rêve depuis ses 60 ans.

Berg affiche ouvertement sa passion pour le football. Durant son passage au LAFC, le club a remporté la MLS Cup 2022, deux Supporters’ Shields et l’U.S. Open Cup. S’exprimant mardi devant des centaines de personnes, un jour après avoir été choisi à l’unanimité par les propriétaires de la MLS, Berg a décrit ce rôle comme une ambition de toujours.

« Nous avons cette formidable opportunité de passer au niveau supérieur en MLS », a déclaré Berg. « Être à la tête de cette dynamique, c’est le rêve d’une vie. »

Une longue liste de dossiers attend déjà Berg, de la manière dont la MLS peut capitaliser sur la Coupe du monde à son prochain accord sur les droits médias, en passant par la qualité du jeu et la question de savoir si la promotion-relégation pourrait un jour devenir une réalité.

Malgré tout ce qui l’attend, Berg a expliqué qu’il abordera cette transition en étant à l’écoute. Il veut apprendre des personnes qui travaillent déjà à travers la ligue et mieux comprendre les bases solides que Garber a construites.

GOAL revient sur cinq enseignements clés de la présentation officielle de Berg.

  • Berg Press Conference Major League Soccer

    « Avant-gardiste »

    La croissance de la MLS a été remarquable, mais même un championnat qui compte le meilleur joueur du monde a finalement besoin d’une nouvelle direction s’il veut continuer à progresser d’année en année.

    « Major League Soccer a connu un immense succès, mais je pense que nos plus grandes opportunités sont encore devant nous », a déclaré Berg dans un communiqué.

    « Au cours des 30 dernières années, nous avons fait beaucoup de choses correctement », a-t-il ajouté mardi. « Sur le plan des infrastructures, c’était A+. Nous avons les fondations. Nous avons les stades, nous avons les centres d’entraînement, nous avons les académies, nous avons MLS NEXT Pro.

    « Si nous pouvons ajouter à cela une vision tournée vers l’avenir et d’autres éléments qui nous rendent plus enthousiasmants et plus compétitifs, alors je pense que nous serons en très bonne position. »

    Berg comprend clairement qu’il hérite d’un championnat bien plus solide que celui que Garber a repris en 1999. Son défi sera de déterminer ce que la MLS doit faire ensuite, et dans quels domaines elle doit évoluer, pour franchir un nouveau palier.

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  • Garber and BergMajor League Soccer

    Quelle est la prochaine étape pour les droits médiatiques ?

    Interrogé sur le prochain accord de droits médiatiques de la MLS, Berg a joué la carte du « c’est mon premier jour » et a laissé la question à Garber. Un geste de très haut niveau, et sans doute justifié, sachant qu’il n’avait été désigné commissaire entrant de la ligue que la veille.

    Garber a répondu en saluant Apple pour la diffusion télévisée de chacun des 600 matches de la ligue et leur distribution à l’échelle mondiale.

    Berg a finalement pris la parole, en soulignant que le prochain accord de la ligue devait être construit autour de la collaboration.

    « Puisqu’il nous reste un peu de temps avant le prochain contrat média, il s’agit de trouver des partenaires médias qui veulent co-créer l’avenir avec nous, a déclaré Berg. Il s’agit de co-créer : qu’est-ce qui les intéresse ? Qu’est-ce qui nous intéresse ? Comment pouvons-nous changer certaines choses dans leur intérêt ? »

    Berg n’a pas donné beaucoup de détails, mais sa réponse a laissé entendre que la MLS restera ouverte sur la manière de structurer son prochain partenariat média et sur les changements qui pourraient être nécessaires pour élargir la portée de la ligue.

  • MLS Next Pro trophy liftMLS Next Pro

    La formation des jeunes doit s’améliorer

    Berg a commencé à jouer au football à l’âge de huit ans et a approfondi son amour pour ce sport en regardant l’équipe nationale masculine des États-Unis. Il comprend à quel point le développement des jeunes sera vital pour la prochaine phase de croissance de la ligue.

    « La qualité sur le terrain est évidemment la priorité numéro un », a déclaré Berg. « Plus nous développons l’engouement des supporters, plus nous avons de ressources pour améliorer la qualité sur le terrain, et plus la qualité sur le terrain progresse, plus nous aurons d’engouement. »

    Mais qu’est-ce qui vient en premier ?

    Pour Berg, améliorer la qualité du jeu signifie créer davantage d’opportunités pour les jeunes joueurs et rendre le système de développement de la ligue plus performant. Cela contribuerait aussi à renforcer les réservoirs de joueurs des équipes nationales des États-Unis et du Canada.

    « Je veux voir nos académies de jeunes et notre MLS NEXT Pro être encore bien plus productives », a déclaré Berg.

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  • Larry Berg, MLSMajor League Soccer

    Promotion et relégation ? N’y comptez pas

    Garber a déjà déclaré par le passé « ne jamais dire jamais » en évoquant la promotion et la relégation, mais Berg, qui a déjà été impliqué dans des participations au capital de clubs européens, a livré une évaluation bien plus tranchée sur la question de savoir si ce système fonctionnerait en MLS.

    « Je peux comprendre l’attrait pour le supporter, [mais] je ne pense pas que ce soit une excellente manière de construire une ligue, a-t-il déclaré. Je ne pense pas que ce soit une façon de faire construire des stades, de faire construire des centres d’entraînement et d’amener les propriétaires à investir dans les effectifs ainsi que dans toutes les autres choses qu’il faut faire.

    « Donc je ne pense pas que ce soit approprié pour notre ligue. Je pense que Don l’a déjà dit auparavant, “Never say never”, mais je ne vois tout simplement pas cela arriver de sitôt. »

    Le débat a peu de chances de disparaître chez les supporters, mais Berg a laissé très peu de place à l’interprétation : la promotion et la relégation ne font pas partie de sa vision immédiate pour la MLS.

  • imago-sport-1080630459.jpgZUMA Press Wire

    « Nous avons bâti une nation de football »

    La Coupe du monde a montré au monde entier que les États-Unis sont un pays de football. Pour des ligues comme la MLS, il n’a jamais été aussi important de s’assurer que le football national et la Fédération américaine travaillent main dans la main.

    L’opportunité va bien au-delà du fait de surfer sur la vague du tournoi de cet été. Les États-Unis accueilleront aussi la Coupe du monde féminine en 2031, tandis que Los Angeles organisera les Jeux olympiques de 2028.

    « Nous avons bâti une nation de football », a déclaré Garber. « Et en voyant ce qui s’est passé cet été, quand le monde est venu dans notre pays pour profiter de tout ce que nous avons fait et en faire l’expérience afin de créer l’engouement autour de la plus incroyable Coupe du monde de l’histoire du sport, il ne pourrait pas y avoir de meilleur moment pour que quelqu’un prenne le relais à partir d’ici. »

    Le directeur général de la Fédération américaine, J.T. Batson, a assisté à la conférence de presse de mardi et s’est exprimé ensuite devant un groupe restreint de médias.

    « Je pense qu’il y a une formidable opportunité, dans les mois à venir, de parler davantage de ce qui doit être vrai pour le football dans ce pays », a déclaré Batson. « La façon dont nous le voyons, c’est que cet été a lancé le mouvement du football américain. Nous en sommes à la septième semaine des cinq prochaines années.

    « Il existe une conviction selon laquelle l’Amérique a tous les ingrédients pour devenir l’un des grands pays de football du monde. Nous devons simplement réussir à assembler tout cela. Et l’une des raisons de ma présence ici aujourd’hui, c’est que la seule façon pour nous de réaliser nos rêves en matière de football, c’est de travailler ensemble.

    « Qu’il s’agisse des clubs et ligues professionnels, des gouvernements locaux, des organisations de jeunes ou du football universitaire, nous avons tous ces grands atouts, mais nous devons réellement travailler ensemble là-dessus. »