NEW YORK -- Il y a exactement 27 ans jour pour jour, Don Garber prenait les rênes en tant que commissaire de la Major League Soccer. Désormais, dans une salle comble du bureau new-yorkais de la MLS, des employés de la ligue, des représentants des clubs, des dirigeants de la Fédération américaine de football et des membres des médias se sont réunis pour voir Garber présenter officiellement son successeur, Larry Berg.

Garber dirige la MLS depuis 1999, supervisant son expansion de 10 à 30 clubs à travers les États-Unis et le Canada. Alors que la ligue tente de capitaliser sur l’élan de la Coupe du monde 2026, Berg arrive à un moment charnière.

Pour Berg, copropriétaire du LAFC, joueur de football de longue date, investisseur en capital-investissement et père de famille, cette opportunité représente quelque chose dont il rêve depuis ses 60 ans.

Berg affiche ouvertement sa passion pour le football. Durant son passage au LAFC, le club a remporté la MLS Cup 2022, deux Supporters’ Shields et l’U.S. Open Cup. S’exprimant mardi devant des centaines de personnes, un jour après avoir été choisi à l’unanimité par les propriétaires de la MLS, Berg a décrit ce rôle comme une ambition de toujours.

« Nous avons cette formidable opportunité de passer au niveau supérieur en MLS », a déclaré Berg. « Être à la tête de cette dynamique, c’est le rêve d’une vie. »

Une longue liste de dossiers attend déjà Berg, de la manière dont la MLS peut capitaliser sur la Coupe du monde à son prochain accord sur les droits médias, en passant par la qualité du jeu et la question de savoir si la promotion-relégation pourrait un jour devenir une réalité.

Malgré tout ce qui l’attend, Berg a expliqué qu’il abordera cette transition en étant à l’écoute. Il veut apprendre des personnes qui travaillent déjà à travers la ligue et mieux comprendre les bases solides que Garber a construites.

GOAL revient sur cinq enseignements clés de la présentation officielle de Berg.