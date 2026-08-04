Arfsten est devenu le troisième joueur de l’USMNT dans l’effectif de Middlesbrough, tous ayant des liens avec Columbus.

Morris a rejoint le club en 2024 et est devenu l’un des éléments les plus importants de Boro, aidant l’équipe à atteindre les barrages d’accession la saison dernière. Ils ont finalement échoué en finale, ce qui a confirmé leur maintien en Championship cette saison.

Pour poursuivre sa quête d’une place en Premier League, le club est récemment allé chercher Berhalter aux Vancouver Whitecaps. Le contrat de Berhalter devait expirer cet hiver, mais Boro a pu s’attacher ses services cet été pour une indemnité d’environ 2 millions de dollars.

« Aidan, en particulier, m’a parlé du style de jeu, de la culture du club et des supporters ici », a déclaré Arfsten. « Le fait qu’Aidan et Seb soient tous les deux ici va faciliter la transition, parce que c’est toujours un moment important quand on signe dans un nouveau club.

« Je suis simplement enthousiaste à l’idée de relever un nouveau défi, et j’ai hâte de commencer. »