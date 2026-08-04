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L’international américain et piston de Columbus Crew Max Arfsten finalise son transfert de 7,5 millions de dollars à Middlesbrough
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Le transfert
Pour recruter Arfsten, Middlesbrough versera à Crew une indemnité pouvant atteindre 7,5 millions de dollars, ont indiqué des sources à GOAL, cette somme comprenant également des add-ons et des bonus. Dans le même temps, Crew conservera un pourcentage à la revente.
Boro suivait Arfsten depuis un certain temps avant de boucler l'opération. Le club s'était déjà positionné sur le défenseur/ailier de 25 ans l'été dernier, tandis que le club français de Toulouse avait également formulé une offre pour recruter Arfsten en 2025.
Ce qui a été dit
« Je suis très enthousiaste à l’idée d’être ici et je veux tout faire pour rendre ces supporters fiers », a déclaré Arfsten dans un communiqué. « Quand j’ai entendu parler des ambitions du club, de la façon dont ils sont humainement et de la direction que prend le club, cela m’a intrigué.
« Cela fait un moment que je voulais venir ici, et maintenant, j’ai hâte de m’entraîner avec l’équipe et d’être tout de suite opérationnel. »
- Icon Sportswire
liens américains
Arfsten est devenu le troisième joueur de l’USMNT dans l’effectif de Middlesbrough, tous ayant des liens avec Columbus.
Morris a rejoint le club en 2024 et est devenu l’un des éléments les plus importants de Boro, aidant l’équipe à atteindre les barrages d’accession la saison dernière. Ils ont finalement échoué en finale, ce qui a confirmé leur maintien en Championship cette saison.
Pour poursuivre sa quête d’une place en Premier League, le club est récemment allé chercher Berhalter aux Vancouver Whitecaps. Le contrat de Berhalter devait expirer cet hiver, mais Boro a pu s’attacher ses services cet été pour une indemnité d’environ 2 millions de dollars.
« Aidan, en particulier, m’a parlé du style de jeu, de la culture du club et des supporters ici », a déclaré Arfsten. « Le fait qu’Aidan et Seb soient tous les deux ici va faciliter la transition, parce que c’est toujours un moment important quand on signe dans un nouveau club.
« Je suis simplement enthousiaste à l’idée de relever un nouveau défi, et j’ai hâte de commencer. »
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La carrière d'Arfsten jusqu'à présent
Arfsten est devenu l’un des meilleurs pistons de MLS ces dernières années, au point d’être sélectionné pour le All-Star lors de chacun des deux derniers étés. Initialement choisi par le Crew lors de la Draft MLS 2023, l’ascension d’Arfsten l’a vu faire ses débuts avec les États-Unis en 2025. Depuis, il a disputé 21 matches et faisait partie de l’effectif de l’équipe pour la Coupe du monde. Il a joué un match lors du tournoi de cet été, en entrant en jeu contre la Belgique.
Qu’est-ce qui vient ensuite ?
Middlesbrough débutera les matches de compétition par une rencontre de Coupe de la Ligue anglaise contre Wrexham le 7 août, avant le début de la saison de Championship le 15 août face à Lincoln City.
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