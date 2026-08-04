GOAL peut confirmer que Palace est proche de conclure un accord pour recruter Gozo, qui est associé depuis des mois à un grand saut vers l’Europe. Gozo avait auparavant affiché son espoir de rejoindre l’Europe plus tôt cette année et suscitait l’intérêt de plusieurs grands clubs, dont l’Ajax et Monaco, ainsi que quelques offensives tardives venues d’ailleurs. Cependant, des sources ont indiqué à GOAL plus tôt cette année que le Real Salt Lake préférait conserver sa star jusqu’à la fin de la saison et ne le vendrait qu’au bon prix, un montant qui écarterait probablement la plupart des clubs hors Premier League. Plusieurs clubs étaient intéressés, Aston Villa faisant partie des quatre équipes de Premier League qui ont tenté de recruter l’ailier, peut confirmer GOAL .

Ce prix s’élève finalement à environ 15 millions de dollars, et l’équipe en question est Palace. Des sources indiquent à GOAL qu’un accord devrait être bouclé dans les prochaines 24 heures et que Gozo passera sa visite médicale avec Palace cette semaine avant son grand départ pour la Premier League.

L’information sur l’intérêt de Palace pour Gozo a d’abord été révélée par The Athletic.