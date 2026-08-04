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Zavier Gozo se rapproche d’un transfert de 15 millions de dollars à Crystal Palace, alors que la star de l’USMNT et du Real Salt Lake se rapproche d’un départ vers la Premier League
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Que s’est-il passé ?
GOAL peut confirmer que Palace est proche de conclure un accord pour recruter Gozo, qui est associé depuis des mois à un grand saut vers l’Europe. Gozo avait auparavant affiché son espoir de rejoindre l’Europe plus tôt cette année et suscitait l’intérêt de plusieurs grands clubs, dont l’Ajax et Monaco, ainsi que quelques offensives tardives venues d’ailleurs. Cependant, des sources ont indiqué à GOAL plus tôt cette année que le Real Salt Lake préférait conserver sa star jusqu’à la fin de la saison et ne le vendrait qu’au bon prix, un montant qui écarterait probablement la plupart des clubs hors Premier League. Plusieurs clubs étaient intéressés, Aston Villa faisant partie des quatre équipes de Premier League qui ont tenté de recruter l’ailier, peut confirmer GOAL .
Ce prix s’élève finalement à environ 15 millions de dollars, et l’équipe en question est Palace. Des sources indiquent à GOAL qu’un accord devrait être bouclé dans les prochaines 24 heures et que Gozo passera sa visite médicale avec Palace cette semaine avant son grand départ pour la Premier League.
L’information sur l’intérêt de Palace pour Gozo a d’abord été révélée par The Athletic.
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Pourquoi Crystal Palace ?
Ce recrutement permet à Crystal Palace, qui compte déjà dans son effectif l’habitué de l’équipe nationale masculine des États-Unis Chris Richards, d’ajouter l’une des étoiles montantes les plus prometteuses du football américain. Des sources ont indiqué à GOAL que le plan du club pour le développement de Gozo a été un facteur clé dans la conclusion de l’accord.
Le club a également l’habitude de développer des attaquants talentueux, notamment des stars comme Wilfried Zaha, Eberechi Eze et Michael Olise, ainsi qu’une réputation consistant à aider ces joueurs à franchir un cap lorsque le moment est opportun. L’espoir est désormais que Gozo puisse être le prochain jeune attaquant à se faire remarquer au sein du club londonien.
En outre, Crystal Palace jouera en compétition européenne cette saison après avoir remporté la Conference League la saison dernière. Ce sacre lui a permis de décrocher une place en Ligue Europa cette saison, ce qui signifie que le club aura besoin d’un effectif étoffé pour être compétitif.
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L’éclosion de Gozo
Gozo, formé à l'académie du Real Salt Lake, a fait ses débuts en MLS en octobre 2023 et a signé son premier contrat avec le RSL en février 2024. Sa véritable révélation est toutefois venue en 2025, le jeune joueur ayant inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en 1 815 minutes lors de sa première vraie saison en MLS.
Cette saison a été encore meilleure. En 16 matches, Gozo compte six buts et cinq passes décisives, ce qui lui a valu une sélection pour le All-Star Game de la semaine dernière.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Des sources ont indiqué à GOAL que Gozo devrait débuter le match de Leagues Cup de ce soir contre Tigres, dans ce qui pourrait être son dernier match avec le club. Crystal Palace, qui sera dirigé par le nouvel entraîneur Pierre Sage, lancera sa saison de Premier League le 22 août avec un déplacement à Everton pour son premier match officiel de la saison nationale.
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