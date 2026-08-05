Ce mercredi marque le cinquième anniversaire de la nouvelle qui a secoué le monde du football : l'annonce du départ de l'Argentin Lionel Messi du Barça.

En effet, un jour comme celui-ci en 2021, le Barça a publié un communiqué en trois paragraphes qui indiquait : « Malgré l'accord trouvé entre le club et Lionel Messi, et la volonté claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd'hui, cela n'a pu se concrétiser en raison d'obstacles économiques et structurels (conformément à la réglementation de la Liga). »

Le communiqué poursuivait : « Au vu de cette situation, Lionel Messi ne continuera pas au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club n'aient finalement pas pu être exaucés. »

Le Barça concluait son communiqué en remerciant « le plus grand joueur de l'histoire pour ce qu'il a apporté, en lui souhaitant plein succès dans ses projets futurs, sur les plans personnel et professionnel ».

C'est ainsi que le Barça s'est séparé de sa plus grande star, détentrice du record du nombre de buts et de titres.

Le journal « AS » a écrit : « À ce jour, les raisons de son départ demeurent obscures. Mais il est clair que Messi aime toujours le Barça, comme en témoignent ses déclarations chaque fois que l'occasion se présente, y compris sa visite nocturne au Camp Nou pendant les travaux de rénovation et ses larmes au moment de partir. Reste qu'un différend a éclaté entre lui et le président du club, Joan Laporta. »

Les tentatives de réconciliation n'ont abouti à aucun résultat au-delà de la promesse d'ériger une statue et d'organiser un match hommage. Mais la vérité est que cette décision n'a pas nui à Laporta sur le plan électoral, lui qui a remporté trois titres de champion, deux Supercoupes nationales et une Coupe nationale au cours de ces cinq années.