Xabi Alonso passe aux aveux sur Kylian Mbappé : "Son absence se..."

Face aux journalistes, Xabi Alonso n’a pas cherché à s’esquiver. Il a d’abord évoqué la fragilité du moment, puis il a expliqué la décision qui a tenu Mbappé à l’écart du terrain.

« Il est encore trop tôt pour dire s'il sera prêt pour dimanche (contre Alavés, en Liga). On verra au jour le jour. Mais aujourd'hui, non. Il n'était visiblement pas en forme pour jouer. Sinon, il aurait joué. Et quand il n'est pas sur le terrain, son absence se fait sentir. On a eu suffisamment d'occasions de marquer ce deuxième but, mais quand ce n'est pas votre tour, peu importe vos efforts », a déclaré l’entraîneur madrilène.

Ses mots traduisent un constat clair : l’équipe manque cruellement de son atout offensif numéro un. Les Madrilènes ont tenté d’exister, mais chaque situation manquée rappelait la présence fantôme du Français. Alonso, déjà sous pression après la défaite contre Vigo, voit les critiques s’intensifier.