Real Madrid : Xabi Alonso sauve sa tête, mais le couperet reste suspendu

Ce qui a sauvé la tête d'Alonso mercredi soir, ce n'est pas la tactique, mais l'adhésion totale de son groupe. Alors que les rumeurs de licenciement enflaient, les cadres ont érigé un mur de protection autour de leur coach. L'image de Rodrygo, buteur retrouvé, traversant le terrain pour enlacer son entraîneur, vaut tous les communiqués officiels. "Nous voulons montrer à tout le monde que nous sommes avec notre entraîneur à 100%", a lâché le Brésilien. Même son de cloche chez Jude Bellingham ou Thibaut Courtois. Ce soutien public et vocal n'est pas une simple politesse de façade ; c'est un message politique envoyé à la direction : toucher au coach maintenant, c'est se mettre le vestiaire à dos.

Cette union sacrée offre à Xabi Alonso une légitimité précieuse. Elle prouve que le message passe encore, que le "projet" vendu par l'ancien milieu de terrain n'est pas mort dans les esprits. Contrairement à d'autres fins de règne à la Maison Blanche où le divorce entre le banc et le terrain était consommé, ici, l'osmose demeure. Et ce, alors qu'on pensait assister à tout le contraire juste avant le match. C'est cet argument, couplé à une combativité retrouvée sur le pré, qui a fait pencher la balance en faveur du maintien.