Le Paris Saint-Germain avance déjà ses pions pour le prochain mercato estival. En interne, plusieurs situations attirent l’attention et alimentent les discussions. Certaines prolongations coincent, d’autres joueurs s’interrogent sur leur avenir. Dans ce climat, le nom d’Ousmane Dembélé ressort avec insistance.
Un scénario à la Mbappé ? Le PSG ne veut pas revivre un cauchemar avec Ousmane Dembélé
- Getty Images
Dembélé, un cas sensible en interne
Le dossier Ousmane Dembélé prend une tournure délicate. Les échanges autour d’une prolongation n’avancent pas comme espéré. Résultat, les dirigeants parisiens envisagent plusieurs scénarios pour éviter une situation inconfortable.
L’idée reste simple : ne pas se retrouver coincé comme avec Kylian Mbappé. À l’époque, l’attaquant avait choisi d’aller au bout de son contrat avant de partir libre. Un épisode que le club n’a pas digéré. Cette fois, Paris veut garder la main.
Si aucun accord ne voit le jour, une vente dès l’été prochain devient une option crédible. Le club préfère récupérer une indemnité plutôt que de courir le risque d’un départ sans compensation en 2027.
- AFP
Plusieurs départs déjà dans les tuyaux
Le cas Dembélé ne reste pas isolé. En coulisses, plusieurs mouvements se dessinent déjà. Selon des informations proches du club, notamment du compte XPSGInside_Actu, deux départs semblent quasiment actés : ceux de Lucas Hernandez et Lucas Beraldo.
Le staff technique souhaite revoir certaines options défensives. Luis Enrique chercherait un profil différent pour occuper le couloir gauche. Ce choix pourrait redistribuer les cartes dans ce secteur. Le nom d’Antonio Silva, pépite du SL Benfica, est évoqué.
Dans les cages, la situation de Lucas Chevalier évolue aussi. Relégué derrière Matvey Safonov, l’ancien gardien du LOSC ne compte pas s’éterniser dans un rôle secondaire. Un départ se précise.
D’autres éléments montrent des envies d’ailleurs. Kang-In Lee et Gonçalo Ramos réfléchissent à la suite de leur parcours. Leur temps de jeu et leur place dans le projet interrogent.
- Getty
Une liste élargie de joueurs concernés
Au-delà des départs presque certains, d’autres dossiers restent ouverts. Quatre joueurs pourraient faire leurs valises si une offre convaincante arrive : Ousmane Dembélé, Marquinhos, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye.
Le cas Dembélé attire particulièrement les regards. Son statut, son influence et sa valeur sur le marché en font un élément stratégique. Plusieurs clubs suivent la situation de près, notamment en Premier League et en Arabie saoudite.
Paris avance avec prudence. Le club ne ferme aucune porte, mais veut éviter toute erreur de gestion. L’épisode Mbappé reste dans toutes les têtes. Cette fois, les dirigeants comptent garder le contrôle.