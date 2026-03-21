Un scénario à la Mbappé ? Le PSG ne veut pas revivre un cauchemar avec Ousmane Dembélé

Le dossier Ousmane Dembélé prend une tournure délicate. Les échanges autour d’une prolongation n’avancent pas comme espéré. Résultat, les dirigeants parisiens envisagent plusieurs scénarios pour éviter une situation inconfortable.

L’idée reste simple : ne pas se retrouver coincé comme avec Kylian Mbappé. À l’époque, l’attaquant avait choisi d’aller au bout de son contrat avant de partir libre. Un épisode que le club n’a pas digéré. Cette fois, Paris veut garder la main.

Si aucun accord ne voit le jour, une vente dès l’été prochain devient une option crédible. Le club préfère récupérer une indemnité plutôt que de courir le risque d’un départ sans compensation en 2027.