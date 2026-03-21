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Patrick Tchanhoun

Un scénario à la Mbappé ? Le PSG ne veut pas revivre un cauchemar avec Ousmane Dembélé

Paris anticipe un été agité. Un dossier sensible pourrait rappeler un souvenir encore brûlant.

Le Paris Saint-Germain avance déjà ses pions pour le prochain mercato estival. En interne, plusieurs situations attirent l’attention et alimentent les discussions. Certaines prolongations coincent, d’autres joueurs s’interrogent sur leur avenir. Dans ce climat, le nom d’Ousmane Dembélé ressort avec insistance.

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