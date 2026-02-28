Mercato : coup de tonnerre au PSG, Lucas Chevalier déjà sur le départ !

Lorsque le Paris Saint-Germain débourse environ 40 millions d’euros pour attirer Lucas Chevalier en provenance du LOSC Lille l’été dernier, le message paraît limpide. Paris prépare l’avenir. Le jeune international espoirs français coche toutes les cases : formation solide, personnalité affirmée, expérience en Ligue 1.

Le projet semble clair. Installer progressivement Chevalier comme numéro un et sécuriser le poste pour plusieurs saisons. Le contexte exige patience et adaptation. Passer de Lille à un club qui vise chaque année la victoire en UEFA Champions League ne s’improvise pas. Mais le football ne laisse guère de place aux plans figés.